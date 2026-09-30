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IL CINEMA ATTRAVERSA IL GARGANO: TORNA LE VIE DI MÒNDE

Dal 1° al 4 ottobre, la Festa del Cinema sui Cammini si mette in viaggio tra Manfredonia e Monte Sant’Angelo: sullo schermo i film premiati a maggio a Foggia, insieme a nuove opere e ai lavori nati da Digital Humanities. Edoardo Winspeare tra gli ospiti, attività per le scuole, il percorso ZEROSÈI e cammini tra la costa, gli eremi di Pulsano e la Foresta Umbra

Dal mare alla montagna sacra, dalle sale cinematografiche ai sentieri. Dopo le quattro giornate di maggio a Foggia, Mònde torna a mettersi in cammino. La nona edizione della Festa del Cinema sui Cammini prosegue con “Le Vie di Mònde – La festa, i luoghi, le comunità”, quattro giorni tra Manfredonia e Monte Sant’Angelo in cui cinema, scuole, formazione e cammini compongono un unico viaggio attraverso il Gargano.

Dal Castello di Manfredonia agli eremi di Pulsano, fino alla Foresta Umbra, il territorio fa da scenario, entra nel programma e diventa parte del racconto, da attraversare a piedi e in bicicletta. È il secondo tempo di un’edizione che a maggio ha portato a Foggia oltre sessanta appuntamenti, quattro sezioni competitive, cinema italiano e internazionale, incontri e masterclass.

Dal mare al Monte.

Le Vie di Mònde partono da Manfredonia giovedì 1° ottobre. La mattina, all’Auditorium Cristanziano Serricchio, due matinée dedicate alle scuole portano sullo schermo Uerra di Paolo Sassanelli, Comando io di Pierdomenico Minafra, alla presenza del regista e del protagonista Francesco Cannone, e Tutto quello che sarà: viaggio nell’Italia che resiste di Renato Chiocca, presente alla proiezione.

Nel pomeriggio, Mònde fa il suo ingresso ufficiale nel Museo Archeologico Nazionale e Castello di Manfredonia. Un traguardo reso possibile grazie al forte impulso dell’arch. Anita Guarnieri, Direttrice del Castello Svevo di Bari – Direzione Regionale Musei Nazionali Puglia e Soprintendente ad interim della Soprintendenza ABAP per le province di Foggia e BAT, il cui impegno costante è volto a promuovere la conoscenza e l’accessibilità dei beni culturali della regione e delle province di Foggia e BAT.

L’iniziativa segna l’avvio di un dialogo costruttivo che guarda alla possibilità di valorizzare, attraverso il linguaggio cinematografico, i castelli e i luoghi simbolo del patrimonio culturale, passando per la preventiva conoscenza e tutela degli stessi. L’obiettivo condiviso è rendere i monumenti storici non soltanto scenari suggestivi ma spazi vivi di racconto, produzione e incontro diretto con il pubblico.

A suggellare questa apertura istituzionale sarà l’intervento della stessa direttrice arch. Anita Guarnieri, del sindaco di Manfredonia Domenico La Marca, delle assessore alla Cultura di Monte Sant’Angelo e di Foggia, rispettivamente Rosa Palomba e Alice Amatore, e del direttore artistico di Mònde Luciano Toriello. «Con “Le vie di Mònde “, il patrimonio storico-artistico della provincia di Foggia sposa la forza narrativa del cinema – commenta l’arch. Guarnieri –. Questa collaborazione ridefinisce il concetto di fruizione culturale, rendendo i monumenti protagonisti di una storia collettiva: cinema e luoghi di cultura condividono infatti la stessa missione, quella di custodire storie e renderle vive per tutti».

“Mònde è nato sul cammino e continua a pensarsi come un festival in movimento – spiega Toriello –. Il cinema è il punto da cui partiamo, ma l’esperienza non finisce davanti allo schermo: prosegue nei luoghi, negli incontri e nel modo in cui scegliamo di attraversare un territorio. Con Le Vie di Mònde vogliamo che Manfredonia, Monte Sant’Angelo, gli eremi, la costa e la Foresta Umbra siano sedi del programma e parti di un unico racconto: la Festa diventa così, insieme, meta e punto di partenza di un viaggio”.

Il Castello ospiterà anche i lavori realizzati nell’ambito del percorso Digital Humanities, sviluppato da Mònde in collaborazione con Cinecittà: Codice Margherita di Rita Losurdo e Tre tazzine di Laura Longo, Maria Maddalena La Torre e Donato Russo. Tornano sullo schermo anche Atto d’amore di Lorenzo Lo Muzio e Tumuli di Ankara di Kadir Uluç, vincitori nel 2025 e nel 2026 del Premio Marina Mazzei, dedicato al rapporto tra cinema e patrimonio archeologico.

La giornata di Manfredonia culmina con Migliori amiche, il docufilm di Luciano Toriello, alla presenza del regista e del produttore creativo Alessandro Piva. Il film ricostruisce l’omicidio di Nadia Roccia, avvenuto nel 1998 a Castelluccio dei Sauri, partendo dal ritrovamento nell’Archivio MAD delle riprese integrali dell’incidente probatorio, in gran parte inedite, e intrecciandole ai repertori televisivi dell’epoca e a nuove testimonianze. Dopo l’anteprima nazionale di agosto a Foggia e la distribuzione nelle sale, Migliori amiche entra così nel viaggio di Mònde sul territorio.

I film premiati tornano al pubblico.

Da venerdì 2 ottobre Mònde sale a Monte Sant’Angelo, il luogo in cui la Festa è nata e cresciuta. Una parte significativa del palmarès della nona edizione torna così sullo schermo: Joe’s Back di Claudia Cassandro, Premio Archivio MAD 2026; Le cose che rimangono di Lorenzo Lo Muzio, Premio Mònde–NFMLA; il bisticcio del riccio meticcio di Céline Lancini, Premio Mònde Kids Generation; Ker dell’iraniano Sajad Soleymani, Premio Archivio MAD Shorts; e Sea Sister di Brunella Filì, Premio Mònde 2026. Tra gli eventi speciali, sabato sera Monte Sant’Angelo accoglie Edoardo Winspeare con Vita mia. Il film nasce da una vicenda familiare dello stesso regista e, attraverso l’incontro tra un’anziana aristocratica ungherese approdata nel Salento e la donna pugliese che si prende cura di lei, intreccia memoria personale e storia europea del Novecento, guerra, esilio e appartenenza. Winspeare sarà presente alla proiezione.

Cinema e cammini, ma anche educazione.

Sabato 3 ottobre il Centro Studi Micaelici ospita “ZEROSÈI. Buone pratiche e prospettive dell’offerta educativa e formativa nella Regione Puglia”, che sviluppa il percorso avviato durante l’edizione di maggio a Foggia sul sistema integrato dei servizi educativi per l’infanzia. Nella stessa giornata, al Chiostro delle Clarisse, torna “L’alveare dei racconti”, laboratorio per bambine e bambini da zero a sei anni curato da Mira APS, mentre la matinée cinematografica all’Auditorium Peppino Principe rinnova il rapporto diretto di Mònde con le scuole.

I cammini di Mònde.

Venerdì 2 ottobre si parte dalla Cattedrale di Manfredonia con “Tra i Dauni e il mare – In bici da Manfredonia a Mattinata”: trenta chilometri lungo la costa di Macchia, tra ulivi secolari, muretti a secco, le piscine di Chiancamasitto e la necropoli dauna di Monte Saraceno. L’escursione, curata da MooVeng, percorre la prima tappa del Giro ad Anello del Gargano.

Sabato 3 ottobre si cambia passo e paesaggio, raggiungendo gli eremi di Pulsano attraverso il canyon di Valle Campanile, con Monte Sant’Angelo Francigena.

Domenica 4 il viaggio approda nel cuore verde del Gargano, la Foresta Umbra: a piedi con “Alla ricerca del colosso della Foresta Umbra”, a cura di Monte Sant’Angelo Francigena, e in e-bike alla scoperta della Foresta con MooVeng. Nella stessa mattinata ci saranno anche I Cammini di Mònde Kids, con “L’alveare dei racconti”, laboratorio 0-6 curato da Mira APS.

“Le Vie di Mònde” proseguono il percorso della nona edizione della Festa del Cinema sui Cammini, ideata e organizzata da MAD – Memorie Audiovisive della Daunia, con la direzione artistica di Luciano Toriello e il sostegno della Regione Puglia nell’ambito del Programma Operativo Complementare 2021-2027. Anche la sostenibilità è parte del modo in cui Mònde sceglie di attraversare il territorio: cammini a piedi e in bicicletta, mobilità condivisa e collettiva, riduzione dei materiali cartacei e valorizzazione degli itinerari esistenti accompagnano un programma costruito nel rispetto del paesaggio e delle comunità che lo abitano.

Alcune iniziative programmate a Le Vie di Mònde sono realizzate in collaborazione con Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission a valere su risorse del POC Puglia 2021/2027 – Area Tematica 06, nell’ambito dell’intervento “Promuovere il Cinema 2025/2026”.