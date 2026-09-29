Beautiful, anticipazioni 29 settembre 2026: aumenta l’intesa tra Electra e Will, Ridge nota che Brooke…

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 29 settembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Brooke è rimasta sconvolta dopo quello che ha scoperto sentendo parlare Hope e Carter fuori dallo chalet. Il Waltan ha ancora qualche riserva in merito al suo piano contro i Forrester perché tradirli non era quello che voleva, vuole però aiutare Hope dopo che è stata ingiustamente fatta fuori dalla Forrester.

Anticipazioni Beautiful 29 settembre 2026: Electra rivede un vecchio amico, Taylor va a trovare Ridge

Mentre saranno insieme a Il Giardino aumenterà sempre di più l’intesa tra Electra e Will, quando la presenterà a Deacon gli parlerà delle sue radici Forrester. Il giovane Spencer verrà chiamato per tornare in ufficio, la ragazza resterà lì da sola e verrà contattata da un suo vecchio amico, Remy.

Remy raggiungerà Electra, le parlerà di un nuovo inizio a Los Angeles e della voglia di rivederla. Intanto alla Forrester Creations Ridge riceverà la visita di Taylor. I due parleranno del fatto che Steffy ha sempre cercato di farli tornare insieme e di quanto Shandra sia stata fondamentale per stare meglio. La Hayes andrà via quando arriverà Brooke, il Forrester noterà che la compagna è ansiosa ma non può immaginare affatto cosa ha scoperto.