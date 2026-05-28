Beautiful, anticipazioni 28 maggio 2026: Brooke è preoccupata per Hope, teme che la figlia…

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 28 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Hope dopo aver avuto un confronto con Finn e avergli chiesto scusa ha deciso di raccontare tutto alla madre. Brooke è rimasta spiazzata quando le ha detto di aver baciato il marito di Steffy.

Anticipazioni Beautiful 28 maggio 2026: Hope si sfoga con la madre, Taylor non approva le scelte di Ridge

Alla Logan la figlia ha detto di aver provato a reprimere i suoi sentimenti ma alla festa ha prevalso l’impulsività, probabilmente anche a causa dell’alcol e dell’euforia per i risultati della collezione di Brooke. In quel momento ha pensato a cosa sarebbe successo dopo.

Brooke apparirà molto preoccupata per Hope perché teme che stia perdendo il controllo e che Finn stia diventando un’ossessione per lei al punto da commettere gli stessi sbagli fatti in passato. Le anticpazioni di Beautiful fanno poi sapere che dopo essere tornata a Los Angeles Taylor parlando con Ridge gli dirà di non essere d’accordo con alcune sue scelte, come il ruolo che ha affidato a Brooke alla Forrester Creations.