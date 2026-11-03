Beautiful, anticipazioni 3 novembre 2026: Carter fa un’importante proposta a Brooke

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 3 novembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Carter si è messo subito al lavoro per realizzare i progetti che ha in mente alla Forrester Creations, il suo scopo è trasformare l’azienda in un marchio di lusso globale. Innanzitutto ha fatto tornare Hope dopo che Steffy l’aveva licenziata e lei continuerà a manifestargli tutto il suo sostegno.

Anticipazioni Beautiful 3 novembre 2026: Carter vuole farsi affiancare da Brooke alla Forrester Creations

Carter ha ottenuto con l’inganno la gestione della Forrester Creations, però dirà a Hope che non se la sente di dirigere da solo l’azienda. Lui intende occuparsi della parte amministrativa ma vuole affidare a una persona esperta la quotidiana gestione e penserà di fare una proposta a Brooke.

Il Walton ha pensato subito alla Logan vista la sua esperienza, inoltre in passato ha già guidato la Forrester Creations. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che anche Hope penserà che sua madre sia la scelta giusta, ,ma ha paura che questo rovinerà la sua relazione con Ridge. Carter deciderà lo stesso di parlare con Brooke per proporle il ruolo di amministratore delegato in azienda.