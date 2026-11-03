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A Manfredonia “ConverSiamo Insieme”, la consulta delle donne incontra la città

La Consulta delle Donne del Comune di Manfredonia invita tutte le donne a partecipare a “ConverSiamo Insieme”, un incontro aperto dedicato all’ascolto e alla condivisione di esperienze, bisogni e idee per migliorare la città.

Attraverso il metodo del World Café, le partecipanti potranno confrontarsi liberamente in piccoli gruppi. I contributi raccolti saranno utili per realizzare un successivo questionario di mappatura dei bisogni e delle priorità delle donne sul territorio.

L’incontro è gratuito e aperto a tutte. Sono previste attività dedicate ai bambini e la possibilità di contattare la Consulta per ricevere supporto nel raggiungere la sede.

Venerdì 6 novembre 2026

Ore 18:30

Corso Manfredi 254, Manfredonia (accanto all’ex bar Stella)

La partecipazione è libera e gratuita.

Perché una città più attenta ai bisogni di tutte nasce prima di tutto dall’ascolto. Conversiamo insieme!