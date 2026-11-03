A Manfredonia “ConverSiamo Insieme”, la consulta delle donne incontra la città
A Manfredonia “ConverSiamo Insieme”, la consulta delle donne incontra la città
La Consulta delle Donne del Comune di Manfredonia invita tutte le donne a partecipare a “ConverSiamo Insieme”, un incontro aperto dedicato all’ascolto e alla condivisione di esperienze, bisogni e idee per migliorare la città.
Attraverso il metodo del World Café, le partecipanti potranno confrontarsi liberamente in piccoli gruppi. I contributi raccolti saranno utili per realizzare un successivo questionario di mappatura dei bisogni e delle priorità delle donne sul territorio.
L’incontro è gratuito e aperto a tutte. Sono previste attività dedicate ai bambini e la possibilità di contattare la Consulta per ricevere supporto nel raggiungere la sede.
Venerdì 6 novembre 2026
Ore 18:30
Corso Manfredi 254, Manfredonia (accanto all’ex bar Stella)
La partecipazione è libera e gratuita.
Perché una città più attenta ai bisogni di tutte nasce prima di tutto dall’ascolto. Conversiamo insieme!