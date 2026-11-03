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4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: gli eventi a Manfredonia

Il 4 novembre l’Italia celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, una ricorrenza che rinnova il ricordo di quanti hanno sacrificato la propria vita e rende omaggio a tutte le donne e gli uomini che, con impegno e senso del dovere, continuano a servire il Paese.

Una giornata di memoria, riconoscenza e riflessione, che richiama i valori dell’unità, della libertà, della pace e della solidarietà, fondamentali per la nostra comunità nazionale.

Il Comune di Manfredonia invita la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni commemorative:

Ore 09:45 – Deposizione della corona di alloro presso l’ingresso del Comune, in Piazza del Popolo, 8.

Ore 10:00 – Celebrazione eucaristica in memoria dei Caduti presso la Cattedrale di Manfredonia – Parrocchia San Lorenzo Maiorano.

Ore 11:00 – Corteo verso la Villa Comunale per la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti.

La partecipazione della cittadinanza rappresenta un importante segno di rispetto e condivisione dei valori che questa giornata custodisce.