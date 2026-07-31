Beautiful, anticipazioni 31 luglio 2026: esplode di nuovo la passione tra Carter e Hope, Steffy pensa…

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 31 luglio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Taylor ha accettato di recarsi all’incontro con la guaritrice organizzato da Ridge, lui spera che questo possa aiutarla a superare i suoi problemi. Nel frattempo, mentre saranno da soli in ufficio, Carter e Hope si lasceranno travolgere di nuovo dalla passione.

Anticipazioni Beautiful 31 luglio 2026: Steffy nota che Hope e Carter sono nervosi, capirà tutto?

Dopo essersi scambiati un romantico bacio ricorderanno con ironia che nessuno dei due voleva più intraprendere delle relazioni sentimentali sul posto di lavoro. Hope e Carter non diranno a nessuno che sta nascendo qualcosa tra loro e quando Steffy entrerà in ufficio noterà un certo nervosismo da parte loro.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che la Forrester non penserà ad un flirt ma al fatto che la Logan assilli Carter con la promozione della sua collezione. Le due parleranno anche della vicinanza tra Taylor e Ridge e sulla possibilità che il loro legame possa far preoccupare Brooke.