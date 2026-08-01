Beautiful, anticipazioni 1 agosto 2026: Carter parla di Ridge e Taylor, Steffy teme che Hope…

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, sabato 1 agosto 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Hope e Carter si stanno avvicinando sempre di più, ma almeno per il momento non hanno intenzione di far sapere agli altri che è nato un rapporto sentimentale tra di loro. Di recente anche Liam si è fatto di nuovo avanti con la Logan, lei continuerà a frequentare Carter o deciderà di dare un’altra chance al suo ex marito?

Anticipazioni Beautiful 1 agosto 2026: Steffy teme che Hope possa mettere a rischio il rapporto con Carter

Durante una conversazione con Hope e Steffy anche Carter esprimerà il suo pensiero in merito al tempo che Ridge sta trascorrendo con Taylor da quando lei è tornata a Los Angeles. Lui crede che sia normale aver voglia di recuperare il tempo in cui sono stati lontani.

Carter pensa anche che Brooke sia consapevole del fatto che il compagno abbia due famiglie e che è giusto dedicare tempo e rispetto ad entrambe. Dirà anche che sia sul lavoro che nella vita privata comunicare e collaborare sia una cosa fondamentale. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Steffy nel momento in cui lei e Hope saranno da sole le consiglierà di non compromettere il suo rapporto professionale con Carter facendogli continue pressioni con la sua collezione.