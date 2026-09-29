In Lettonia mancano gli uomini, le donne arrivano ad affittarli “ad ore”

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In Lettonia, la demografia sta ridisegnando le abitudini quotidiane in modi del tutto inaspettati. Con una popolazione femminile che supera nettamente quella maschile, il Paese baltico vive un profondo squilibrio di genere che si accentua in modo drammatico con l’avanzare dell’età.

La radice di questa disparità risiede nell’aspettativa di vita. A causa di un’alta incidenza di malattie cardiovascolari e di stili di vita spesso meno salutari, la mortalità prematura colpisce duramente gli uomini lettoni. Il risultato è un tessuto sociale caratterizzato da un numero crescente di donne sole e da una strutturale mancanza di figure maschili, non solo per le relazioni di coppia, ma anche per la semplice gestione della quotidianità.

La risposta del mercato: supporto pratico a ore

È esattamente in questo vuoto pratico che ha trovato terreno fertile un servizio curioso: l’affitto di uomini a ore. Non si tratta di incontri sentimentali né di servizi di natura sessuale, ma di puro e semplice supporto logistico. Questi professionisti vengono “noleggiati” per sopperire alla mancanza di una figura maschile in casa, occupandosi di:

Riparazioni casalinghe e manutenzione

Lavori domestici e mansioni di fatica

Montaggio di mobili

Presenza e supporto logistico durante occasioni speciali

Un sintomo di cambiamento sociale

Sebbene i servizi di “tuttofare” esistano in tutto il mondo, in Lettonia assumono una valenza unica perché rispondono a un’urgenza demografica reale. Secondo gli esperti, non si tratta di una moda eccentrica o di un fenomeno di massa organizzato, ma di un lucido adattamento micro-economico a una nuova necessità sociale.

Nonostante il successo di questa nicchia — e il fatto che molte donne continuino ad affidarsi alle tradizionali reti di amici e parenti per far fronte alle necessità — l’affitto di “uomini a ore” offre uno spaccato affascinante su come la società evolve. Dimostra chiaramente che i freddi numeri demografici non restano confinati nei registri statistici, ma hanno il potere di plasmare silenziosamente le nostre abitudini quotidiane e di far nascere nuovi modelli di business.