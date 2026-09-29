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Al via il nuovo Corso Arbitri della Sezione AIA di Foggia

Foggia, 29/09/2026 – Lunedì 12 ottobre prenderà avvio il nuovo Corso Arbitri organizzato dalla Sezione AIA di Foggia. L’iniziativa si rivolge a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 40 anni che desiderano vivere il calcio da una prospettiva diversa: quella di chi, in campo, ha il compito di far rispettare le regole del gioco.

Una scelta che fa crescere

Indossare la divisa arbitrale significa assumersi una responsabilità: garantire che ogni partita si svolga nel rispetto delle regole e delle persone che vi prendono parte. È un’esperienza che educa alla lucidità, all’equilibrio e alla capacità di decidere in pochi istanti, qualità che accompagnano chi arbitra anche fuori dal campo, nello studio come nel lavoro. Allo stesso tempo, vuol dire entrare in un’associazione che da oltre un secolo, all’interno della FIGC, riunisce gli arbitri di tutta Italia, offrendo occasioni di confronto, amicizia e crescita condivisa.

Il percorso formativo

La partecipazione è gratuita e non richiede competenze pregresse. Gli incontri saranno tenuti dai responsabili del Corso Arbitri della Sezione e affronteranno il Regolamento del Giuoco del Calcio, la conduzione della gara e le principali tecniche arbitrali, alternando teoria ed esempi pratici. Il percorso si concluderà con un esame finale, superato il quale i candidati otterranno la qualifica di arbitro.

L’esordio avverrà nei campionati giovanili, con l’affiancamento di un tutor che seguirà i nuovi associati nelle prime designazioni. Con il tempo, l’impegno e i risultati raggiunti potranno aprire la strada alle categorie superiori, fino ai livelli nazionali e internazionali.

Le opportunità

Per ciascuna gara diretta è previsto un rimborso spese in base alla categoria e alla distanza. La Sezione fornisce gratuitamente la divisa e il materiale tecnico e mette a disposizione sedute di allenamento seguite da preparatori atletici qualificati. La tessera federale consente inoltre di richiedere l’accredito per assistere gratuitamente alle gare ufficiali negli stadi italiani, comprese quelle di Serie A, B e C.

Fino ai 19 anni è possibile mantenere il doppio tesseramento e continuare a giocare con la propria squadra, mentre per gli studenti l’attività è valida ai fini dei crediti formativi scolastici. Tra le esperienze più apprezzate figura infine l’Erasmus arbitrale, che consente di dirigere in tornei internazionali all’estero insieme a colleghi di altri Paesi.

Requisiti e impegno

Per partecipare occorrono il certificato medico di idoneità sportiva agonistica e la cittadinanza europea o un regolare permesso di soggiorno. L’impegno principale si concentra nel fine settimana; in settimana sono previsti allenamenti e riunioni tecniche, così da conciliare l’attività con lo studio e il lavoro.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte e si effettuano compilando il modulo disponibile sul sito della Sezione https://shorturl.at/YgTGd. Gli interessati saranno successivamente ricontattati per la conferma.

Il Presidente A.B. Giuseppe D’Antuono, i Vicepresidenti Gianluca Corvino e Attilio Mancini, il Consiglio Direttivo e tutti gli associati della Sezione attendono i futuri colleghi.