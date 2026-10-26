Manfredonia, tentato furto in un cantiere: colpo sventato dai sistemi di sicurezza e dall’intervento della Vigilanza Casalino
MANFREDONIA – Tentativo di furto nella notte presso il cantiere di un edificio in costruzione, nei pressi dell’Eurospin di Manfredonia.
La presenza di un intruso è stata rilevata dai sistemi di allarme e dalle telecamere intelligenti a protezione dell’area. Immediato l’intervento della pattuglia dell’Istituto di Vigilanza Casalino. Il malintenzionato si è dato alla fuga e il tentativo di furto non è andato a segno.
L’episodio sottolinea quanto sia oggi importante dotarsi di adeguati sistemi di allarme per proteggere abitazioni, attività e proprietà. Le moderne tecnologie, unite alla tempestività dell’intervento, rappresentano un valido aiuto nella prevenzione dei furti.
Nelle scorse giornate sono numerosissime le segnalazioni di furti a Manfredonia. Come il tentativo di furto in alcune attività del centro.