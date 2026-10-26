Manfredonia, Commemorazione dei Defunti: disposizioni viabilità

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COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. DISPOSIZIONI PER LA VIABILITÀ.



LA DIRIGENTE

Premesso che lunedì 02 novembre p.v. in occasione della Commemorazione dei Defunti nei pressi del

cimitero ci sarà, anche nei giorni antecedenti a tale data, un notevole afflusso di veicoli e pedoni.

Ritenuto opportuno integrare la segnaletica esistente per evitare situazioni di intralcio alla circolazione

provocata dall’ incremento di afflusso dei veicoli e pedoni nelle aree e strade limitrofe al cimitero.

Ritenuto altresì, che sussistono esigenze di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 24.08.2026 relativo all’affidamento degli incarichi dirigenziali;

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

Visti gli art. 5, 7, 38 e 159 del vigente Codice della Strada e ss.mm.ii..



ORDINA

A. E’ vietata la sosta di tutti i veicoli, con sanzione accessoria della rimozione del veicolo stesso, dalle ore

07:00 alle ore 19:00 dei giorni 28, 29, 30 e 31 ottobre 2026 e dei giorni 01 e 02 novembre 2026, nelle

sotto elencate vie:

✓ Via dei Camilliani, direzione sud-nord, compreso tra Via M. di Cefalonia e Via Pola.

✓ Lato prospiciente l’ingresso cimiteriale posto a nord, con ingresso da Via Gen. Donato Azzarone.

B. Dal 28 ottobre p.v. al 02 novembre 2026, per consentire la sistemazione dei posteggi per la vendita dei

fiori regolarmente autorizzati è vietata la sosta e la fermata in Piazza San Camillo intera area.

Il presente divieto non si estende agli spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio dei disabili, già

appositamente individuati dalla relativa segnaletica

C. Per effetto della sistemazione temporanea dei posteggi per la vendita dei fiori in Piazza San Camillo De

Lellis, la viabilità nei giorni e periodi così come riportati al paragrafo precedente, sarà così disciplinata:

✓ I veicoli che percorrono Viale dei Cappuccini, nel senso di marcia ovest-est, che si immettono su

Piazza San Camillo De Lellis, all’intersezione di Vicolo Podgora, dovranno obbligatoriamente

proseguire la marcia verso Via Vittorio Veneto o svoltare a destra su Vicolo Podgora.

✓ I Veicoli che percorrono Vicolo Gradisca nel senso di marcia sud-nord, all’intersezione di Vicolo

Gorizia, dovranno obbligatoriamente svoltare a destra.



Il Servizio Manutenzione dell’ U.T.C. è incaricato di predisporre ed apporre la relativa segnaletica prescritta

dal vigente Codice della Strada.



La Polizia Locale e gli Organi di Polizia Stradale sono incaricati dell’osservanza della presente ordinanza.