La ruota della fortuna cosa cambia a Natale: la programmazione per il game show

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La ruota della fortuna è tra i programmi più seguiti della televisione italiana. Il game show condotto da Gerry Scotti e con la partecipazione straordinaria di Samira Lui come valletta è visto da oltre 3 milioni di telespettatori, confermandosi uno dei grandi successi della rete Mediaset. Proprio per questo, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di puntare ancora sul programma per il mese di dicembre. Secondo i palinsesti che sono stati appena resi noti si apprende che La ruota della fortuna non andrà in vacanza nemmeno per le festività natalizie. Il game show con Gerry Scotti continuerà ad intrattenere il pubblico anche per Natale. Il programma salterà solo un appuntamento il 22 dicembre per trasmettere in diretta la Supercoppa che verrà disputata tra Inter e Lazio.

La ruota della fortuna in onda anche per Natale

La ruota della fortuna continuerà la propria messa in onda anche per tutto il periodo delle feste natalizie. Il game show non si fermerà nemmeno per Natale. Una notizia che siamo sicuri farà felici tutti i fans del programma di punta della rete ammiraglia Mediaset. Nel frattempo, Gerry Scotti continua il suo incredibile successo su Canale 5. Il programma è seguito ogni giorno da oltre 3 milioni di telespettatori, riuscendo a contrastare Affari Tuoi, trasmesso alla stessa ora su Rai 1 con la conduzione di Stefano De Martino.

La Ruota dei campioni. Foto: @mediaset infinity