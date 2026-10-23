Beautiful, anticipazioni 23 ottobre 2026: Brooke prova a calmare gli animi, Ridge accusa Hope

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 23 ottobre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Ridge non riesce ad accettare il fatto che Carter abbia rinunciato alla loro amicizia, al suo onore e alla sua integrità per Hope. Per i Forrester perdere la gestione dell’azienda è stato un brutto colpo ma sono intenzionati a riprendersi il controllo.

Anticipazioni Beautiful 23 ottobre 2026: Ridge duro con Hope, attribuisce a lei la colpa di tutto

La tensione continuerà ad essere alle stelle alla Forrester Creations, Brooke però cercherà di riportare la calma in ufficio. La Logan ricorderà che Carter è sempre stato per Ridge il suo migliore amico e chiederà di non dare tutta la colpa a Hope.

Le parole di Brooke non faranno cambiare idea a Ridge, lui infatti sarà ancora convinto che tutto quello che è successo sia colpa sua perché ha manipolato Carter. Anche Steffy la pensa allo stesso modo del padre, quando affronterà la Logan e Carter accuserà lei di averlo manovrato perché voleva vendicarsi per il fatto di essere stata licenziata. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che il Walton dirà per l’ennesima volta di aver agito in questo modo solo per il bene dell’azienda.