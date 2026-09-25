Eventi Manfredonia

Festival del Nerd di Manfredonia, il programma di sabato

Redazione25 Settembre 2026
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Festival del Nerd di Manfredonia, il programma di sabato

Sabato si parte con il Festival del Nerd di Manfredonia!

Una giornata piena di ospiti, incontri, attività, spettacoli e tutto quello che abbiamo preparato per vivere insieme il Festival dall’inizio alla fine.

Qui trovate tutto il programma di sabato: date un’occhiata, segnatevi gli appuntamenti da non perdere e preparatevi a vivere una giornata piena di cose da fare.

Ci vediamo al Festival del Nerd!

tenuta santa lucia
Redazione25 Settembre 2026