Manfredonia, sorrisi in mare sulla New Zealand Endeavour

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SORRISI IN MARE: LA VELEGGIATA INCLUSIVA DELLA NEW ZEALAND ENDEAVOUR

La veleggiata del 23 settembre scorso ha regalato alla New Zealand Endeavour una delle giornate più significative nella sua permanenza a Manfredonia: alcune persone con disabilità sono salite a bordo e, insieme all’equipaggio, hanno vissuto il mare con curiosità, regalando sorrisi che hanno davvero aperto il cuore.

L’atmosfera era quella delle occasioni autentiche, dove la semplicità diventa bellezza e la condivisione si trasforma in gioia.

In questa sua seconda vita, la New Zealand Endeavour non è solo un’imbarcazione che continua a confrontarsi con l’agonismo, è anche un luogo di impegno sociale, un ponte che unisce la storia della vela alle attività solidali.

Ogni uscita come questa arricchisce la sua missione, mostrando che il mare può essere inclusivo e che la vela può diventare un’esperienza aperta a tutti.

Il Comandante Mauro Magarotto, a nome dell’equipaggio, sottolinea:” Questa attività non è un episodio isolato, ma una scelta precisa: la New Zealand Endeavour vuole essere un luogo aperto, capace di offrire emozioni a chiunque. Le iniziative sociali e solidali intraprese arricchiscono il suo impegno sportivo, lo completano e gli danno un senso più profondo. È la dimostrazione che una barca può essere molto più di un mezzo: può diventare un messaggio, un gesto concreto di attenzione verso chi spesso incontra ostacoli nella quotidianità”.

Sulla stessa ‘rotta’ anche Antonio Tasso, membro del Comitato Organizzatore dell’evento ‘NEW ZEALAND ENDEAVOUR A MANFREDONIA’:” La veleggiata del 23 settembre ha mostrato con naturalezza che il mare può essere accessibile, che la vela può essere inclusiva, che la bellezza di un’esperienza condivisa può donare sorrisi e amicizia. E ha ricordato a tutti che la New Zealand Endeavour, oggi, naviga non solo per competere, ma per unire, aprendo strade a momenti di gioia autentica. Questo è il motivo per cui il Comitato Organizzatore si è speso, e lo sta facendo ancora, in questa avventura bella e gratificante”.