Uomini e Donne, Gemma si lascia corteggiare da Fabio

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Gemma Galgani torna protagonista a Uomini e Donne e questa volta al suo fianco c’è Fabio. Il cavaliere è arrivato nel programma con l’intenzione precisa di conoscere la dama torinese. Un interesse che si è tradotto rapidamente in attenzioni, gesti romantici e una prima esterna insieme. Gemma sembra aver ritrovato soprattutto il piacere di sentirsi corteggiata e desiderata da un uomo.

Durante la loro uscita non sono mancati momenti di complicità e alcuni baci “a sfioro”. Fabio ha poi continuato il corteggiamento in studio, presentandosi anche con un mazzo di rose rosse. La conoscenza, almeno inizialmente, sembrava quindi avere tutte le premesse per andare avanti. Gemma, tuttavia, ha mostrato anche una certa prudenza, evitando di lasciarsi trascinare troppo dall’entusiasmo. E le anticipazioni emerse nelle ultime ore confermano che quella cautela nascondeva più di qualche dubbio.

Nella registrazione del 24 settembre, infatti, la dama avrebbe deciso di interrompere definitivamente la frequentazione con Fabio.

Gemma e Fabio, dalle rose alla brusca frenata

L’inizio della conoscenza aveva mostrato un lato particolarmente sereno di Gemma. Fabio, circa 60 anni e originario di Albano Laziale, era entrato nel parterre proprio per lei, descrivendola come una donna piacevole, sensibile e accogliente. Dopo la prima uscita, la stessa pagina ufficiale di Uomini e Donne ha parlato di una «stupenda serata», durante la quale i due si sono scambiati alcuni baci a sfioro.

Più ancora della nascita immediata di un nuovo amore, a colpire è stata la disponibilità di Gemma a rimettersi in gioco e a godersi le attenzioni del cavaliere. Fabio ha alimentato questa atmosfera con gesti romantici, tra cui un mazzo di rose rosse, mentre tra i due è arrivato anche un bacio più deciso. Gemma aveva però preferito non accelerare, lasciando intendere di voler capire meglio le proprie sensazioni.

La svolta è arrivata con le anticipazioni diffuse oggi, 25 settembre sulla registrazione effettuata ieri. Secondo quanto riportato da più fonti, Gemma ha deciso di chiudere definitivamente con Fabio perché non avrebbe avvertito una sufficiente attrazione fisica nei suoi confronti. La scelta ha provocato le critiche di Tina Cipollari e Gianni Sperti, mentre Alessandra Mussolini ha difeso la dama sostenendo, in sostanza, la legittimità di interrompere una conoscenza in assenza di un reale coinvolgimento.

Il corteggiamento di Fabio sembra dunque essersi concluso molto prima del previsto. Resta però l’immagine di una Gemma che, almeno per qualche giorno, si è concessa nuovamente il piacere delle rose, delle attenzioni e di una serata romantica, prima di riconoscere che quella sintonia non era sufficiente per trasformarsi in qualcosa di più.

FONTI:

Witty TV

IlSussidiario.net

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