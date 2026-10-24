Fin che la barca va, anticipazioni e ospiti dal 26 al 30 ottobre: Myrta Merlino e Massimo Giletti da Chiambretti

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Fin che la barca va torna su Rai 3 con una nuova settimana di appuntamenti tra attualità, ironia e approfondimento. Dal 26 al 30 ottobre, Piero Chiambretti accompagnerà il pubblico nella fascia dell’access prime time con ospiti provenienti dal mondo del giornalismo, della televisione e della cultura.

Tra i nomi più attesi spiccano Myrta Merlino, Beppe Severgnini e Massimo Giletti, protagonisti di una settimana che promette confronti, analisi e momenti di dibattito sui temi più discussi del momento. Accanto a loro non mancheranno le rubriche fisse e gli interventi degli esperti che affiancano quotidianamente il conduttore. Chi saranno gli ospiti giorno per giorno? Quali temi affronterà Chiambretti? E quali novità attendono il pubblico nella nuova settimana di Fin che la barca va?

Fin che la barca va, gli ospiti della settimana dal 26 al 30 ottobre

La nuova settimana del programma partirà lunedì 26 ottobre con la presenza di Don Stefano Stimamiglio. Martedì 27 ottobre sarà ospite la giornalista Mariolina Sattanino, mentre mercoledì 28 ottobre toccherà a Myrta Merlino, uno dei volti più seguiti della televisione italiana.

Giovedì 29 ottobre arriverà Beppe Severgnini, giornalista e scrittore tra i più apprezzati dal pubblico, mentre la settimana si chiuderà venerdì 30 ottobre con Massimo Giletti, protagonista dell’ultima puntata prima del weekend.

La formula del programma continuerà a puntare sul confronto leggero ma attento ai temi dell’attualità, alternando interviste, commenti e momenti di approfondimento.

Patrick Facciolo e Alessandra Ghisleri nel cast del programma

Anche in questa edizione Piero Chiambretti potrà contare sul contributo fisso di Patrick Facciolo, esperto di comunicazione e tecniche psicologiche applicate al linguaggio e ai comportamenti.

Il lunedì tornerà inoltre lo spazio curato da Alessandra Ghisleri, analista politica e sondaggista, che offrirà il proprio punto di vista sui principali temi della settimana e sugli orientamenti dell’opinione pubblica.

La presenza di ospiti provenienti da ambiti diversi rappresenta uno degli elementi distintivi della trasmissione, che continua a mescolare informazione, costume e intrattenimento.

Massimo Giletti chiude la settimana e torna Macchia Nera

Tra gli appuntamenti più attesi figura quello del venerdì con Massimo Giletti, chiamato a chiudere la settimana di navigazione televisiva insieme a Piero Chiambretti.

Nella stessa puntata troverà spazio anche il tradizionale appuntamento con Macchia Nera, la rubrica dedicata ai principali casi di cronaca nera. Lo spazio proporrà nuove rivelazioni e approfondimenti sulle vicende che hanno maggiormente attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

Tra ospiti, attualità e confronto, Fin che la barca va continua così a rappresentare uno degli appuntamenti più originali dell’access prime time di Rai 3, mantenendo uno stile riconoscibile che unisce informazione e intrattenimento.