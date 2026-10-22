Beautiful, anticipazioni 22 ottobre 2026: Ridge accusa Carter di essersi fatto manipolare da Hope

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 22 ottobre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Justine ha confermato ai Forrester che la gestione della Forrester Creations adesso è passata nelle mani di Carter in modo legale. Intanto, è esploso un acceso scontro tra Brooke e Hope, la madre l’ha accusata di aver manovrato Carter affinché tradisse i Forrester.

Anticipazioni Beautiful 22 ottobre 2026: i Forrester non si arrendono, vogliono riprendersi l’azienda

Carter ha preso ufficialmente il contro della Forrester Creations dopo aver fatto firmare con l’inganno i documenti a Steffy e a suo padre, questo ha fatto esplodere un acceso scontro in azienda. Ridge si scaglierà duramente contro il Walter accusandolo di averli traditi dopo essersi fatto manipolare da Hope.

Lo stilista, visibilmente amareggiato per il comportamento di Carter, gli dirà che ha sacrificato anni di amicizia, integrità e onore per la Logan. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Justine, confermerà ancora che non sarà assolutamente semplice dal punto di vista legale riprendere il controllo della Forrester Creations. Eric, il figlio e la nipote faranno una promessa, diranno che troveranno il modo di reagire e di riprendersi la loro azienda.