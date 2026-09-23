Il Matrimonio di Ida e Pietro arriva su Real Time: ecco quando e le anticipazioni sulle nozze di Ida Di Filippo

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Dopo aver conquistato il pubblico di Casa a Prima Vista con la sua energia e la sua capacità di trovare la casa perfetta per ogni cliente, Ida Di Filippo apre finalmente il capitolo più personale della sua vita. Real Time dedica un intero speciale alle sue nozze con Pietro Albano: Il matrimonio di Ida e Pietro, in onda martedì 6 ottobre 2026 alle 21:30. Un evento televisivo che promette emozioni, tradizioni e momenti inediti. A questo punto è inevitabile chiedersi: quando andrà in onda lo speciale? cosa racconterà? e quali volti di Real Time saranno presenti nel grande giorno?

Quando va in onda Il matrimonio di Ida e Pietro su Real Time

Lo speciale sarà trasmesso martedì 6 ottobre 2026, alle 21:30, su Real Time (canale 31). Per la prima volta Ida Di Filippo apre le porte della sua vita privata, trasformando il suo matrimonio con Pietro Albano in un racconto televisivo che segue la coppia dai preparativi fino al fatidico “sì”.

La voce narrante sarà quella di Andrea Pellizzari, già narratore di Casa a Prima Vista, che accompagnerà gli spettatori attraverso la storia d’amore di Ida e Pietro e le tappe che li hanno condotti all’altare.

Anticipazioni: preparativi, tradizioni e la magia della Costiera Sorrentina

Lo speciale mostrerà ogni fase dei preparativi delle nozze:

gli incontri con la wedding planner Giorgia Fantin Borghi ,

, le prove degli abiti,

i sopralluoghi a Sorrento ,

, le visite a Siano, dove la famiglia Di Filippo custodisce le tradizioni campane che hanno ispirato la celebrazione.

Tra emozioni, attese e momenti condivisi con amici e familiari, il racconto condurrà il pubblico fino alla cerimonia e alla festa nella suggestiva Costiera Sorrentina. Un’occasione per scoprire un lato più intimo di Ida, volto amatissimo di Casa a Prima Vista, Turisti per case e Pazzi di dolci.

Gli ospiti speciali: Gianluca Torre, Mariana D’Amico e Tommaso Foglia

Il matrimonio di Ida e Pietro sarà anche un ritrovo dei volti più amati di Real Time. Accanto alla sposa, nel ruolo di “damigelli d’onore”, ci saranno Gianluca Torre e Mariana D’Amico, compagni d’avventura in Casa a Prima Vista e amici ormai inseparabili anche fuori dal set.

A rendere la festa ancora più dolce ci penserà Tommaso Foglia, pastry chef e giudice di Bake Off Italia, oltre che partner di Ida nel programma Pazzi di dolci. Le sue creazioni accompagneranno il ricevimento, trasformando il grande giorno in una celebrazione del Sud fatta di tradizioni, affetti, musica e convivialità.