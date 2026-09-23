Javier Martinez, novità in arrivo per l’ex gieffino? Il post scatena i fans

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Javier Martinez è stato tra i concorrenti più amati del Grande Fratello. Il pallavolista argentino ha partecipato all’edizione del reality show andata in onda nel 2024 dove ha incontrato anche l’amore. Da tempo, l’uomo è legato sentimentalmente ad Helena Prestes. In queste ore, l’ex gieffino è finito prepotentemente al centro dell’attenzione per un gesto social che ha scatenato la curiosità dei fans. In particolare, i fans hanno notato che il CEO dell’agenzia di Helena Prestes ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con un’immagine di Javier Martinez con la seguente didascalia: “Vai!”. Molti hanno preso tale post come un possibile arrivo dell’ex schiacciatore della Terni volley academy nella scuderia dell’agente. Per l’uomo sarebbe una nuova opportunità per farsi conoscere meglio nel mondo dello spettacolo.

Javier Martinez è entrato a far parte della stessa agenzia di Helena Prestes?

Il pallavolista argentino potrebbe essere entrato a far parte della stessa agenzia di Helena Prestes anche se per avere la conferma bisognerà attendere ancora del tempo. Una novità che ha scatenato i fans, i quali sono apparsi curiosi di conoscere i prossimi progetti di Javier Martinez. Proprio l’uomo aveva accennato a delle importanti novità nel corso di una storia pubblicata su Instagram in cui diceva le seguenti parole: “Avrei tante novità alcune posso dirvele ed altre no..“. Nel frattempo, il pallavolista è stato beccato per le vie di Milano in compagnia di Helena Prestes.