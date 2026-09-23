L’arte orafa dalle botteghe del Gargano e dei Monti Dauni a Palazzo Madama: gli errori della promozione occasionale.   

L’artigianato orafo della Capitanata rappresenta un patrimonio di valore artistico, culturale e identitario che può contribuire a rafforzare l’attrattività turistica del territorio. L’esposizione di manufatti pregiati nelle sale di Palazzo Madama, raccontata oggi dalla Gazzetta del Mezzogiorno, offre uno spunto per una riflessione che va oltre il prestigio dell’iniziativa: come trasformare una vetrina occasionale in una strategia di promozione territoriale capace di produrre risultati duraturi?

Per ASSOTURISMO CAPITANATA, la valorizzazione dell’arte orafa, insieme alle tradizioni artigianali, alla cultura e alle eccellenze produttive del Gargano, del Tavoliere e dei Monti Dauni, dovrebbe entrare in un progetto organico di marketing turistico, con obiettivi, continuità e strumenti di comunicazione adeguati.

Il valore di un prodotto artigianale non si esaurisce nel momento in cui viene esposto. Esso può diventare uno strumento di narrazione del territorio, un motivo di viaggio, un’esperienza da vivere e un’occasione di incontro tra visitatori, imprese e comunità locali.

Per ottenere questo risultato, è necessario superare una logica di promozione sporadica e costruire un percorso continuativo, capace di mantenere l’attenzione sui territori e sulle loro eccellenze anche dopo la conclusione degli eventi.

«L’esposizione dell’antica arte orafa del Gargano e dei Monti Dauni nelle sale di Palazzo Madama rappresenta un riconoscimento importante per il valore delle nostre produzioni artigianali e per le competenze che il nostro territorio custodisce. È un’occasione che merita attenzione e che può contribuire a rafforzare la conoscenza della Capitanata al di fuori dei suoi confini.

Ma dobbiamo essere chiari: una vetrina, anche prestigiosa, non è una strategia di marketing territoriale. Se dopo l’esposizione non esiste un programma di comunicazione, promozione e commercializzazione capace di accompagnare questi prodotti e le loro storie, il rischio è che l’iniziativa rimanga un episodio isolato, con ricadute turistiche limitate.

La Capitanata non ha bisogno soltanto di apparire occasionalmente in contesti di prestigio. Ha bisogno di essere raccontata, promossa e riconosciuta con continuità. Il Gargano, il Tavoliere e i Monti Dauni dispongono di un patrimonio di tradizioni, produzioni artigianali, cultura, paesaggio ed enogastronomia che può contribuire alla costruzione di un’offerta turistica diversificata e destagionalizzata.

Dobbiamo passare dalla semplice esposizione del prodotto alla costruzione di un’esperienza territoriale. Un gioiello non deve essere soltanto ammirato in una sala espositiva: deve diventare l’occasione per scoprire la storia di chi lo realizza, il luogo in cui nasce, le tradizioni che rappresenta e le comunità che lo custodiscono.

ASSOTURISMO CAPITANATA ritiene indispensabile avviare un’azione promozionale significativa, permanente e coordinata, che coinvolga istituzioni, imprese, artigiani, operatori turistici e soggetti della promozione territoriale. Non possiamo accontentarci di iniziative occasionali, perché la visibilità acquisita oggi deve essere trasformata in conoscenza, interesse, visite e opportunità economiche nel tempo.

La vera sfida non è soltanto portare l’arte orafa della Capitanata a Roma, ma fare in modo che chi la scopre sia incentivato a venire nel Gargano, nei Monti Dauni e negli altri territori della provincia di Foggia per conoscerne le persone, le botteghe, le tradizioni e le eccellenze. Questo richiede programmazione, investimenti e una responsabilità condivisa».