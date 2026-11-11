Uomini e Donne, spoiler ultima registrazione del 9/11: acceso confronto tra Gemma e Liat

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Lunedì 9 novembre, negli studi Elios, sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. L’attenzione è stata focalizzata principalmente sui protagonisti del Trono Over, in particolar modo su Gemma e Liat, protagoniste di un nuovo acceso confronto. Le due dame entrambe interessate a Fabio, non si sono risparmiate critiche a vicenda.

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Gemma e Liat si sono sedute una al fianco dell’altra per parlare di come procede la loro conoscenza con Fabio. A prendere subito la parola è stato tuttavia il cavaliere che ha rivelato di di aver rinunciato a baciare Liat, nonostante provasse una forte attrazione, per non mancare di rispetto a Gemma, che attualmente sta frequentando.

Gli animi si sono riscaldati quando le due dame, hanno iniziato a punzecchiarsi con battutine reciproche, arrivando ad avere un confronto piuttosto acceso, lasciando incredulo anche lo stesso Fabio. Dunque le prossime puntate di Uomini e Donne in onda su Canale 5 sono pronte a riservare ai telespettatori diversi colpi di scena.