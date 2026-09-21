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Borgo in Bianco, una seconda edizione oltre ogni aspettativa: migliaia di persone nel centro storico di Vieste

Vieste, 21 settembre 2026 — Vicoli affollati, calici alzati in ogni angolo e un colpo d’occhio tutto

in bianco che ha trasformato il borgo antico in un grande salotto a cielo aperto. La seconda edizione

di Borgo in Bianco chiude con un successo che supera le attese degli organizzatori: migliaia di

persone, tra residenti, turisti e visitatori arrivati da tutta la Puglia e dall’estero, hanno riempito

sabato 19 settembre il centro storico di Vieste, confermando la forza di un appuntamento nato per

allungare la stagione e diventato in soli due anni uno degli eventi enogastronomici più attesi della

Capitanata.



Promossa dal Comune di Vieste insieme all’Associazione Italiana Sommelier – AIS Puglia,

attraverso la Delegazione di Foggia, e all’Associazione Centro Storico, la manifestazione ha quasi

raddoppiato i numeri della prima edizione: oltre cinquanta cantine ai banchi d’assaggio, dalla

Daunia al Salento, dalla Murgia a Castel del Monte, insieme a realtà di Abruzzo, Alto Adige e

Campania e a presenze internazionali da Grecia e Nuova Zelanda. A guidare il pubblico tra le

etichette, i sommelier AIS, che hanno accompagnato migliaia di ospiti alla scoperta dei bianchi e

delle bollicine in degustazione.



Grande protagonista della serata è stato anche il percorso del gusto: 29 ristoranti, enoteche,

pizzerie, focaccerie e botteghe hanno proposto piatti dedicati, lavorando a pieno ritmo per tutta la

serata e trasformando il borgo in un itinerario tra sapori di mare e di terra. Ad accompagnare la

passeggiata, 12 postazioni musicali tra musica dal vivo e dj set, fino al gran finale in Piazza

Marina Piccola con il Samsara On Tour, che ha portato la festa fino alle prime ore del mattino.

Il dress code bianco si è confermato la cifra identitaria dell’evento: una marea di abiti chiari ha

colorato vicoli, corti e piazzette, regalando immagini che hanno fatto il giro dei social e raccontato

Vieste a un pubblico ben più ampio di quello presente. Apprezzato anche il servizio di trasporto

urbano firmato Fini Viaggi, che ha collegato la litoranea nord al centro cittadino per tutta la durata

della manifestazione.



«Sabato sera Vieste ha mostrato la sua anima più bella — dichiara il Sindaco di Vieste, Giuseppe

Nobiletti. Un borgo pieno di vita, una comunità accogliente, attività aperte e ospiti arrivati da ogni

parte per vivere una serata che unisce le eccellenze della nostra terra alla bellezza del centro storico.

Borgo in Bianco dimostra che Vieste sa essere attrattiva in ogni stagione e che la collaborazione tra

istituzioni, associazioni e operatori è la strada giusta per far crescere il turismo di qualità.»

«Il risultato è andato oltre le nostre stesse aspettative — sottolinea l’Assessore alle Attività

Produttive, Gaetano Desimio, ideatore della manifestazione —. Abbiamo quasi raddoppiato le

cantine e coinvolto le attività del centro storico e la risposta del pubblico è stata straordinaria: il

borgo era pieno, c’erano tantissimi stranieri e visitatori arrivati da fuori, e per movimento e indotto

sembrava una giornata di alta stagione. Era esattamente l’obiettivo: dimostrare che settembre sa

ancora generare presenze, economia e movimento. Borgo in Bianco ha tutte le carte per diventare

un riferimento per la Puglia e oltre, e crescerà ancora, con al centro vini di qualità, prodotti tipici e

identità del territorio.»



«Una serata che ha reso onore al vino pugliese e al lavoro dei produttori — afferma Amedeo

Renzulli, Delegato AIS Puglia – Delegazione Foggia. Abbiamo visto un pubblico curioso, attento,

desideroso di conoscere e di lasciarsi guidare dai nostri sommelier tra le tante espressioni dei

bianchi e delle bollicine. Vieste ha offerto una cornice unica e Borgo in Bianco si conferma una

vetrina di valore regionale per la cultura del vino.»



«Il centro storico ha vissuto una serata indimenticabile — aggiunge Michele Lanave, Presidente

dell’Associazione Centro Storico. Le attività hanno lavorato con grande soddisfazione e il borgo si

è mostrato in tutta la sua bellezza. Ringraziamo ogni commerciante, ogni volontario e ogni persona

che ha contribuito a rendere possibile questo successo condiviso.»



Gli organizzatori rivolgono un ringraziamento a tutte le cantine partecipanti, ai sommelier AIS, al

Prof. Michele Di Vieste dell’AIS delegazione Vieste, alle attività del percorso del gusto, agli artisti,

ai volontari, alle forze dell’ordine, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile, agli uffici comunali e

a quanti hanno lavorato dietro le quinte per garantire la piena riuscita della manifestazione.

L’appuntamento è già fissato alla terza edizione.