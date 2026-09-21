Pierluigi Lupo, silenzio rotto dopo l’addio ad Affari Tuoi: “La favola è finita..”

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Affari Tuoi è iniziato da due settimane sui teleschermi di Rai 1. La nuova edizione del gioco dei pachi vede la presenza di Stefano De Martino alla conduzione e di Herbert Ballerina come sua spalla destra. Grandi assenti, invece, Pierluigi Lupo e Thanat, i quali nelle scorse edizioni elargivano i propri commenti durante le partite dei concorrenti. Due uscite di scena che non sono piaciute ai fans che ancora oggi richiedono il loro ritorno a gran voce. Di recente, Pierluigi Lupo ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram dove ha salutato commosso Affari Tuoi, che gli ha donato grande popolarità in Italia. L’uomo ha scritto un lungo messaggio che dice così: “Non avevo mai pensato di parlare in televisione e mi sembrava impossibile che potesse accadere proprio a me. Era già una cosa meravigliosa assistere alle registrazioni e battere le mani. Poi un giorno Amadeus si avvicinò col microfono e iniziai a parlare. È stato come entrare in un sogno. Non so dire cosa provassi esattamente in quei momenti, se prevalesse più l’incredulità o la gioia.”

Pierluigi Lupo ricorda l’esperienza ad Affari Tuoi

Nel post pubblicato su Instagram, Pierluigi Lupo scrive: “Ora la favola è finita, ma le persone continuano a fermarmi. Proprio ieri pomeriggio l’autista di un pullman mi ha suonato e poi sporgendosi dal finestrino mi ha chiesto: “Ci sarai stasera?”

E io ho risposto a gesti perché la voce non mi usciva.” L’uomo ha ricordato con affetto l’esperienza fatta ad Affari Tuoi e le persone che oggi lo fermano per chiedergli di tornare insieme a Thanat. Un post che ha suscitato sia la reazione dei fans che di Thanat, il quale ha commentato: “Sai che anche a me le persone continuano a fermarmi e chiedermi se ci sarò quest’anno.” Chissà se nel corso della nuova stagione del gioco dei pacchi i due potranno fare un’incursione in studio…