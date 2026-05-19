Beautiful, anticipazioni 19 maggio 2026: RJ fa una sconvolgente rivelazione, i sospetti di Katie aumentano

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 19 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che mentre Katie discuterà di nuovo con Poppy per averla accusata di essere un’assassina Ridge e Brooke alla Forrester Creations parleranno della nuova linea ‘Brooke’s Bedroom’.

Anticipazioni Beautiful 19 maggio 2026: RJ parla con Brooke e Ridge, Katie continua ad accusare Poppy

La Logan e lo stilista verranno interrotti da RJ durante un momento di dolce passione, loro noteranno subito che c’è qualcosa che non va dalla cupa espressione del figlio. Il ragazzo racconterà loro che Luna ha trovato uno zaino nella casa in cui viveva con la madre.

Lo zaino era di Tom Starr e dentro c’erano delle lettere in cui l’uomo si diceva convinto di essere il padre di Luna. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che questa sconvolgente scoperta non ha fatto altro che far diventare Katie ancora più sospettosa. Lei pensa che Poppy avesse davvero un movente per uccidere l’uomo.