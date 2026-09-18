Manfredonia, furti al “Famila”. Arrestata coppia

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MANFREDONIA: la Polizia di Stato esegue una misura cautelare nei confronti di una coppia ritenuta responsabile di furti e rapina impropria presso il supermercato “Famila”.

La Polizia di Stato, in particolare il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia, in data 10 settembre 2026, ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di una coppia, precisamente un uomo di 48 anni ed una donna di 34 anni, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di due furti aggravati e di una rapina impropria. I fatti contestati sarebbero stati commessi all’interno del supermercato “Famila”, sito a Manfredonia, in via della Transumanza.

L’attività investigativa, complessa e articolata, è stata condotta dal personale della Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. di Manfredonia, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia. Gli accertamenti investigativi, anche attraverso l’analisi di numerosi filmati acquisiti dai sistemi di videosorveglianza, presenti sia all’interno che all’esterno dei locali, hanno consentito agli investigatori di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare i presunti autori delle condotte delittuose.

Nell’ambito della costante ed incisiva attività di contrasto ai fenomeni criminali che interessano il territorio della provincia di Foggia, la Polizia di Stato continua, quindi, a garantire una presenza attenta e capillare, assicurando un’azione investigativa tempestiva e qualificata a tutela della sicurezza dei cittadini e della legalità.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari per cui la posizione della persona indagata è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e la stessa non può essere considerata colpevole sino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.