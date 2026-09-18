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“Il mare è la loro casa”: 450 alunni di Foggia diventano paladini delle creature marine

Il 21 settembre la prima iniziativa nel capoluogo dauno, il 1° ottobre la visita alle Isole Tremiti

Il progetto LAV, il supporto di MIRA Aps, la produzione di un documentario e di una mostra

FOGGIA – A Foggia, 450 alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado diventeranno paladini delle creature marine. Attraverso il progetto “Il mare è la loro casa”, da lunedì 21 settembre a giovedì 1° ottobre compiranno un vero e proprio viaggio, dal capoluogo dauno fino all’ultima spettacolare tappa alle Isole Tremiti, per conoscere, scoprire e imparare ad amare ciò che trova dimora sotto la superficie dell’acqua. “Il mare è la loro casa” è la campagna LAV per diffondere tra bambini e famiglie il rispetto dei piccoli animali marini.

Dopo la conclusione delle attività estive, grazie a un cofinanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in base all’Avviso pubblico per presentare proposte di iniziative in materia di educazione ambientale 2026 di cui LAV è risultata tra i vincitori, l’associazione potrà proseguire il suo impegno di sensibilizzazione verso gli animali marini anche nel foggiano. Il programma coinvolgerà 450 bambine e bambini degli istituti scolastici San Ciro-De Amicis-Pio XII, “Foscolo-Gabelli” e “Dante Alighieri” di Foggia che incontreranno gli esperti LAV, guidati da Giacomo Bottinelli, e supportati dalla naturalista Luciana Stella di MIRA Aps in un percorso che farà loro capire la delicatezza degli organismi marini e la necessità di lasciarli nel loro ambiente senza interferire.

LA GIORNATA INAUGURALE. La prima giornata di eventi si svolgerà a Foggia, lunedì 21 settembre, all’Istituto Dante Alighieri di via Alfonso de’ Liguori 72. Inizierà alle ore 10, alla presenza di Maria Aida Episcopo, sindaca di Foggia. Vi parteciperanno, inoltre gli assessori comunali all’Ambiente, Lucia Aprile, all’Istruzione, Domenico di Molfetta, e al Benessere Animale, Simona Mendolicchio. La formazione degli alunni si trasformerà anche in una mostra di disegni che sarà esposta nelle scuole per lasciare traccia visibile del progetto. Il progetto sarà seguito da un videomaker di LAV che produrrà un breve documentario delle attività svolte, in modo da lasciare testimonianza del lavoro dei ragazzi e degli insegnanti.

LA GIORNATA ALLE TREMITI. Giovedì 1° ottobre, a conclusione degli incontri, tre classi visiteranno le Isole Tremiti dove, attraverso gli appositi materiali creati per la campagna, si trasformeranno in portatori del messaggio di rispetto per gli animali in una giornata di attivismo vero e proprio. Le alunne e gli alunni dei tre istituti scolastici coinvolti si ritroveranno sulla spiaggia di Cala delle Arene, alle ore 11, accolti da Annalisa Lisci, sindaca delle Isole Tremiti, da Raffaele Di Mauro, Commissario straordinario dell’ente Parco Nazionale del Gargano, e da Leonardo Portogallo, Ufficio locale marittimo delle Isole Tremiti, con una rappresentanza della locale Stazione dei Carabinieri e della Pro Loco.