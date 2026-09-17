X Factor 2026: anticipazioni della seconda puntata del 17 settembre, tra nuove Auditions e prime strategie dei giudici

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Giovedì 17 settembre 2026, su Sky e in streaming su NOW, torna X Factor 2026 con il secondo appuntamento dedicato alle Auditions, registrate a giugno e ora pronte a mostrare nuovi talenti, nuove storie e nuovi verdetti. Giorgia guida la serata con la sua presenza empatica, mentre il tavolo dei giudici — Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi — si prepara a valutare un altro gruppo di aspiranti concorrenti. A questo punto è inevitabile chiedersi: quali artisti saliranno sul palco? Come si muoveranno i giudici in questa seconda serata? E chi riuscirà a conquistare i tre sì necessari per accedere ai Bootcamp?

Le Auditions del 17 settembre: nuovi talenti sul palco dell’Allianz Cloud

La seconda puntata di X Factor 2026 promette una selezione ricca e variegata: cantautori intensi, interpreti sorprendenti, musicisti esperti e ragazzi alla prima vera occasione. Sul palco dell’Allianz Cloud di Milano, gli artisti si presenteranno con la loro voce e la loro musica, cercando di convincere almeno tre giudici su quattro per ottenere il pass ai Bootcamp .

Giorgia accompagnerà i concorrenti fino all’ultimo istante prima dell’ingresso in scena e li riaccoglierà subito dopo il verdetto, sostenendo anche i parenti nel backstage, spesso più tesi dei ragazzi stessi .

Il tavolo dei giudici torna al completo:

Francesco Gabbani , alla sua seconda stagione;

, alla sua seconda stagione; Irama , alla sua prima esperienza in giuria;

, alla sua prima esperienza in giuria; Jake La Furia e Paola Iezzi, entrambe alla terza stagione, con Paola campionessa in carica dopo la vittoria del 2025 .

Il loro affiatamento, già evidente nella prima puntata, non impedirà giudizi schietti e diretti. Nella serata d’esordio, 14 concorrenti su 22 hanno superato il turno: ora la selezione continua, e il livello si alza .

Le novità dell’edizione 2026: eterogeneità, empatia e confronto schietto

Questa edizione festeggia il ventesimo compleanno del talent Sky Original prodotto da Fremantle, e si distingue per la varietà dei profili in gara: età diverse, background lontanissimi, influenze musicali che spaziano dal pop alla trap, dal cantautorato alla musica elettronica .

Le Auditions sono state registrate a giugno, quindi i verdetti sono già scritti, ma il pubblico li scoprirà in tempo reale. Le esibizioni saranno eterogenee e mai uguali a se stesse: brani originali, cover reinterpretate, performance insolite e momenti emotivi che hanno già caratterizzato la prima puntata.

Giorgia, con la sua empatia, continua a essere un elemento chiave: sostiene i ragazzi, li tranquillizza e li aiuta a trasformare la tensione in energia positiva. Il confronto tra i giudici, invece, diventa sempre più interessante: tra intuizioni, divergenze e prime preferenze, Gabbani, Irama, Jake e Paola iniziano a delineare le strategie che li accompagneranno nelle fasi successive .

Verso Bootcamp e Last Call: la seconda puntata è già decisiva

Le Auditions occupano le prime tre puntate della stagione: solo chi ottiene almeno tre sì potrà accedere ai Bootcamp, dove la selezione diventerà più serrata e i giudici inizieranno a costruire la propria squadra .

Dopo i Bootcamp arriverà la notte delle Last Call, il momento più teso dell’intera fase di selezione: le sedie da riempire, gli switch, le scelte che cambiano tutto. Da lì nasceranno i terzetti che voleranno ai Live Show, in partenza il 22 ottobre 2026 .

La puntata del 17 settembre, quindi, non è solo un altro capitolo delle Auditions: è il punto in cui i giudici iniziano davvero a capire quali artisti potrebbero accendere la loro X e accompagnarli fino ai Live.