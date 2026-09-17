The 50 2, anticipazioni seconda edizione: Javier Martinez eliminato ed ecco perchè

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Le registrazioni di The 50 2, il reality di Prime Video atteso nel 2027, stanno generando un’ondata di gossip e indiscrezioni. Il cast non è ancora ufficiale, ma i nomi che circolano sono tanti e le prime presunte eliminazioni hanno già acceso il pubblico. Tra queste, la più chiacchierata riguarda Javier Martinez, che secondo le anticipazioni sarebbe già fuori dai giochi. E a quanto pare, la motivazione avrebbe a che fare con la fidanzata Helena Prestes. A questo punto è inevitabile chiedersi: cosa è successo davvero a Javier? Chi sono gli altri nomi coinvolti nelle prime eliminazioni? E quali dinamiche stanno emergendo nelle registrazioni di The 50 2?

Javier Martinez eliminato: l’indiscrezione che coinvolge Helena Prestes

Secondo quanto riportato da ComingSoon, Deianira Marzano avrebbe rivelato che Javier Martinez avrebbe abbandonato The 50 2 perché provato dalla distanza con la compagna Helena Prestes . La gossip blogger sostiene che il pallavolista fosse “stanco del gioco” e desideroso di tornare da Helena:

«Javier è uscito, ma in realtà quel gioco lo aveva anche un po’ stancato. Aveva voglia di tornare da Helena, e alla fine credo che per lui sia stata anche la cosa che desiderava di più».

Un’indiscrezione, che aggiunge un dettaglio temporale: Javier sarebbe stato eliminato il 14 settembre, dopo che i fan avevano notato un improvviso ritorno di attività sul suo profilo Instagram, segnale che non si trovasse più all’interno del castello del reality .

LaNostraTv ribadisce la stessa versione: Javier, amatissimo ex concorrente del GF Vip, avrebbe lasciato il gioco per motivi personali e per la nostalgia della compagna, con cui vive una relazione stabile e lontana dai riflettori .

Il cast di The 50 2: nomi, ritorni e prime eliminazioni

Il cast ufficiale non è stato ancora annunciato, ma le indiscrezioni parlano di una seconda edizione ricchissima di volti noti. Tra i nomi che circolano ci sono:

Lorenzo Spolverato

Maria Teresa Ruta

Lucia Ilardo

Renato Biancardi

Ibiza Altea

Genny Urtis

Elenoire Ferruzzi

Aida Nizar

Oriana Marzoli

Clizia Incorvaia

Sonia Lorenzini

Dayane Mello

Guendalina Tavassi

Guendalina Canessa

Stefano Bettarini

Matilde Brandi

Alex Belli

Aida Yespica

Secondo le anticipazioni, Stefania Orlando sarebbe stata eliminata, mentre Jessica Morlacchi avrebbe scelto di abbandonare volontariamente il gioco, come riportato da Lorenzo Pugnaloni .

La presenza di Helena Prestes, finalista della prima edizione, non è confermata: il gossip ruota tutto attorno alla sua assenza e all’impatto che avrebbe avuto su Javier.

Le dinamiche di The 50 2: strategie, alleanze e prime tensioni

The 50 è un reality costruito su sfide, eliminazioni dirette, alleanze e strategie, e la seconda edizione sembra seguire la stessa linea. Secondo Il Sussidiario, l’eliminazione di Javier non avrebbe sorpreso molti fan: il gioco è duro, competitivo e spesso imprevedibile, e arrivare fino in fondo dipende da una combinazione di abilità, fortuna e dinamiche sociali interne al castello .

La prima edizione ha dimostrato che i rapporti personali possono influenzare le scelte dei concorrenti: Helena Prestes arrivò in finale, ma fu battuta da Matteo Diamante. Ora, con Javier fuori, la coppia non avrà la possibilità di “vendicare” la sconfitta dello scorso anno.

Le registrazioni continuano, e con un cast così ricco di personalità forti, è probabile che nelle prossime settimane emergano nuove indiscrezioni su litigi, alleanze e altre eliminazioni eccellenti.