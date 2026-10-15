Attesa per la prima in casa della Vitulano Drugstore Basket Manfredonia

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LA PRIMA IN CASA, LA PRIMA INSIEME:

LA VITULANO DRUGSTORE BASKET MANFREDONIA DEBUTTA AL PALADANTEDomenica la prima gara casalinga di DR1 contro la Virtus Corato

Dopo il successo ottenuto sul parquet della Normanna Basket Melfi, la Vitulano Drugstore Basket Manfredonia si prepara al debutto davanti al proprio pubblico. Domenica 18 ottobre, alle ore 18.30, il PalaDante ospiterà la sfida contro la Virtus Corato, valida per il campionato di Divisione Regionale 1 – Girone A, il primo appuntamento interno della stagione, dopo i primi due punti del campionato e le importanti indicazioni sul percorso ancora da costruire della prima giornata.

“Dopo l’esordio di Melfi, domenica vivremo finalmente la prima partita davanti al nostro pubblico – commenta Loredana Lillo, presidente SSD Giuseppe Angel -. Abbiamo iniziato il campionato con un risultato positivo, ma siamo solo all’inizio del percorso: adesso conta continuare a lavorare e ritrovare il calore della nostra gente. È un appuntamento che sentiamo molto, perché il PalaDante ha rappresentato la nostra casa e il luogo in cui, negli ultimi anni, abbiamo costruito il rapporto tra squadra, società e città. Lo salutiamo con questo match prima del trasferimento definitivo al PalaScaloria”.Il PalaDante torna così ad accogliere una squadra chiamata a dare continuità al lavoro iniziato nelle ultime settimane, mantenendo alta l’attenzione e cercando maggiore continuità nell’arco dei quaranta minuti. La Virtus Corato arriva a Manfredonia forte del successo all’esordio contro Vieste.

La squadra di Coach Felice Carnicella, profondamente rinnovata in estate, ha confermato già nella prima giornata di poter contare su esperienza, fisicità e più soluzioni offensive, con Bolzoni, Mascoli, Mazzilli e Liso tra i principali riferimenti.

Coach Felice Carano: “Corato è una squadra che conosciamo e che richiederà grande attenzione per tutti i quaranta minuti. Dovremo essere bravi ad avere continuità, soprattutto dal punto di vista difensivo, e a non concedere loro la possibilità di giocare sui ritmi che preferiscono. A Melfi abbiamo fatto alcune cose bene e altre meno: questa settimana abbiamo lavorato proprio sugli aspetti da migliorare. È la prima davanti al nostro pubblico e vogliamo affrontarla con energia, ma soprattutto con equilibrio e lucidità”.

Domenica conterà anche qualcosa in più del risultato: il ritorno davanti alla propria gente, il primo appuntamento stagionale tra squadra e pubblico, il primo vero passo dentro la nuova stagione.

#SaveTheDate

Vitulano Drugstore Basket Manfredonia – Virtus Corato

Domenica 18 ottobre 2026

ore 18.30

PalaDante di Manfredonia

La prima in casa. La prima insieme. #THISISANGEL #Dentrolacittà