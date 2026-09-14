Nuovi agenti assegnati alla Questura di Foggia

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Nella odierna mattinata il Questore di Foggia ha accolto 42 Agenti di nuova assegnazione, rivolgendo loro il benvenuto e augurando un buon lavoro, richiamandoli a garantire la massima attenzione alle esigenze della collettività.

L’assegnazione di un numero così cospicuo di personale testimonia l’attenzione riservata dai vertici del Dipartimento alla provincia di Foggia. I nuovi assegnati saranno prevalentemente impiegati nelle attività di controllo del territorio.