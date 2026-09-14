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Manfredonia, un nuovo spazio per i bambini e per la comunità

In occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico, giovedì mattina, abbiamo consegnato alla città un parco gioco diffuso nei pressi della Scuola Croce, nato dalla trasformazione di una strada interclusa e anonima in uno spazio colorato, accogliente e dedicato alla socialità.

Un intervento che mette insieme urbanistica tattica e arte urbana per cambiare il volto di uno spazio e, soprattutto, il modo di viverlo. Colori, giochi, sedute e nuovi elementi di arredo trasformano una superficie prima priva di identità in un luogo di incontro, gioco e condivisione.

«Abbiamo voluto dare un significato concreto all’idea di una città a misura di bambino – dichiara l’Assessore alla Pianificazione e Rigenerazione Urbana, avv. Giovanni Mansueto –. Questo intervento dimostra che anche uno spazio piccolo e dimenticato può diventare un luogo capace di generare bellezza, relazioni e comunità. È questa la direzione della nostra idea di città: recuperare ciò che abbiamo, restituirlo alle persone e costruire spazi che invitino a stare insieme».

Il progetto rappresenta anche un caso pilota di urbanistica tattica, con l’obiettivo di sperimentare nuove modalità di trasformazione degli spazi urbani e, al tempo stesso, stimolare la cittadinanza a proporre altri luoghi della città da ripensare e riqualificare.

«Non potevamo immaginare un modo migliore per dare il benvenuto ai nostri bambini nel nuovo anno scolastico – sottolinea il Sindaco Domenico La Marca –. Una strada che prima non raccontava nulla oggi racconta una storia fatta di colori, gioco e sorrisi. È una piccola trasformazione, ma contiene una grande idea: la città appartiene a chi la vive.