Beautiful, anticipazioni 12 novembre 2026: Taylor fa un regalo speciale a Ridge, Brooke si sente sola

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 12 novembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Ridge sta vivendo a casa di Eric dopo che lui e Brooke hanno messo fine alla loro storia d’amore, per lui non è un momento affatto facile. Dopo quello che è successo in azienda si sente profondamente ferito, non solo da Carter ma anche dalla Logan. Pam e Donna hanno provato a portare un po’ di allegria, ma è stato inutile.

Anticipazioni Beautiful 12 novembre 2026: Steffy pensa che i suoi genitori torneranno insieme, Brooke sente la mancanza di Ridge

Per i Forrester non sarà un Natale sereno e spensierato, hanno perso la gestione della Forrester Creations e stanno cercando una soluzione per riprendersela. Nemmeno Brooke è apparsa felice, lei e Ridge si sono lasciati e lui è convinto che si sia schierato dalla parte di Carter e Hope.

In occasione delle festività natalizie Taylor farà un regalo speciale a Ridge, la penna del loro primo Natale insieme. Si tratta di un simbolo che ricorda un passato che hanno condiviso, in cui erano molto felici. Questo gesto verrà interpretato da Steffy come una riconciliazione tra i suoi genitori, lei è convinta che torneranno insieme. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Brooke sarà travolta dalla solitudine, dopo la rottura sente moltissimo la mancanza di Ridge.