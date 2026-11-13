La ruota della fortuna si ferma su Canale 5? L’indiscrezione sul futuro del game show

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La ruota della fortuna è tra i programmi più seguiti della televisione italiana. Ogni sera il game show condotto da Gerry Scotti si sfida con Affari tuoi, in onda nello stesso momento su Rai 1. In queste ore sta circolando in rete un’indiscrezione in merito al futuro del programma su Canale 5. Secondo il portale Davide Maggio, La ruota della fortuna potrebbe fermarsi nel 2027. Mediaset starebbe pensando di fermare il game show durante la prossima estate per evitare di spremerlo dopo due anni di messa in onda interrotti. Al suo posto, i piani alti di Cologno Monzese avrebbero deciso di ripresentare un storico programma.

La ruota della fortuna si ferma per fare posto al ritorno di Passaparola?

La ruota della fortuna potrebbe fermarsi nel 2027 e più precisamente in estate. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, Mediaset starebbe pensando di trasmettere Passaparola, che tornerebbe in televisione a distanza di tempo. Il portale inoltre ha rivelato chi potrebbe condurre il programma: “Fuori dai giochi Giusti. Mediaset vorrebbe il re del quiz, ovvero Gerry Scotti. E lui stesso sarebbe contento di condurre nuovamente Passaparola”. Un’idea che potrebbe essere particolarmente apprezzata dal pubblico che è sembrato un po’ stanco de La ruota della fortuna.

Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna (Screen Mediaset Infinity)