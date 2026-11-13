Helena Prestes ha un rimpianto: “Ci starei di più”, la rivelazione

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Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione dei suoi fans. La modella brasiliana ha trovato successo nel 2024 quando ha partecipato al Grande fratello dove ha trovato anche l’amore. In queste ore, la 31enne è tornata a far parlare per una mini intervista che ha rilasciato per il brand per la cura della pelle di cui è testimonial. In un video pubblicato su Instagram si sente la compagna di Javier Martinez rispondere ad alcune curiosità in merito alla sua vita. Alla domanda cosa cambieresti delle scelte che ha fatto, Helena Prestes ha ammesso: “una cosa che ho imparato diventando grande … le amicizie che non valgono la pena. C’è gente che non è per te, che continui a perdonare.. Dentro di te sei infelice, con atteggiamenti.. Queste amicizie bisognerebbe toglierle dalla radice. “

Helena Prestes rimpiange di non rimanere molto a New York

Sempre nel corso della breve intervista, Helena Prestes ha parlato del sul lavoro, facendo una rivelazione. La donna ha detto di avere un rimpianto, dichiarando: “rimarrei di più a New York avendo il visto di lavoro che è un’opportunità unica.. dovrei essere più lì.. “. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete, la compagna di Javier Martinez potrebbe presto lasciare l’Italia per raggiungere l’America dove ha la sua agenzia.