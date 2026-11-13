Tutto per la mia famiglia oggi non va in onda: la scelta di Mediaset

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Tutto per la mia famiglia è tra le serie tv che stanno ottenendo più successo sui teleschermi di Canale 5. Le vicende dei fratelli Eren hanno registrato oltre 2 milioni di telespettatori in Italia, riuscendo a contrastare benissimo la concorrenza delle altre reti. in queste ore, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione. In particolare, la serie tv con protagonisti Omer, Asiye e Emel non va in onda oggi 14 novembre sui teleschermi di Canale 5. Al posto della dizi, Mediaset ha deciso di trasmettere il pomeridiano di Amici 26 che andrà in onda eccezionalmente di sabato.

Tutto per la mia famiglia non va in onda per lasciare spazio ad Amici 26

Tutto per la mia famiglia non va in onda oggi 14 novembre per fare spazio ad Amici 26. Il programma condotto da Maria De Filippi andrà in onda eccezionalmente di sabato per permettere la messa in onda delle Atp Finals, in programma dal 15 novembre su Canale 5. Le vicende coi fratelli Eren torneranno regolarmente in onda dal 16 novembre con una nuova imperdibile puntata per la gioia del pubblico.

Sengul di Tutto per la mia famiglia (Screen Mediaset Infinity)