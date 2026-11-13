Racconto di una notte, domenica 15 novembre: nuova puntata maxi, orario e anticipazioni

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Buona notizia per i fan di Racconto di una notte. La serie turca con protagonisti Mahir e Canfeza, domenica 15 novembre andrà in onda su Canale 5 con una nuova puntata extra-large. L’appuntamento con lo sceneggiato è stato fissato per le 21:20 e andrà avanti fino alla mezzanotte, per poi lasciare la linea al TG5. Cosa accadrà nel corso dei nuovi episodi?

Le anticipazioni rivelano che Efsane verrà investita da un’auto e verrà trasportata in ospedale. Nel mentre, Ferman scoprirà di non essere il figlio biologico di Asaf e Afet. Ci sarà spazio anche per un momento piuttosto drammatico: Canfeza mentre si trova al telefono con Mahir verrà improvvisamente rapita da un uomo sconosciuto. Mahir riuscirà per ad intervenire in tempo e mettere il salvo Canfeza.

Racconto di una notte si avvicina al gran finale, e le puntate si preannunciano particolarmente movimentate. Sarà interessante scoprire come si evolveranno le vicende dei protagonisti e se infine Mahir e Canfeza riusciranno a trovare quella serenità che attendono da tempo per potersi vivere appieno la loro storia d’amore.