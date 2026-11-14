Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 14 novembre
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 14 novembre
RAI1
21.30 Ballando con le stelle
RAI2
21.20 Swat Exiles – Stagione 1 Episodio 5 – L’attentato
RAI3
21.30 Sapiens Un solo pianeta
RETE4
21.30 The Bourne Legacy
CANALE5
21.20 Tu si que vales
ITALIA1
21.26 Animali fantastici: I crimini di Grindelwald
TV8
20.45 UEFA Nations League – Portogallo Vs Danimarca
20
21.10 Prey – La grande caccia
CIELO
21.20 Kickboxer – Il nuovo guerriero
27
21.14 Jane Eyre
34
21.15 Occhio malocchio prezzemolo e finocchio
ITALIA2
21.09 Halloween Ends