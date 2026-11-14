Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 14 novembre

Redazione14 Novembre 2026
Milly Carlucci, le novità a Ballando con le Stelle e l'arrivo di Ornella Muti
Milly Carlucci (Screen Raiplay)
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 14 novembre

RAI1

21.30 Ballando con le stelle

RAI2

21.20 Swat Exiles – Stagione 1 Episodio 5 – L’attentato

RAI3

21.30 Sapiens Un solo pianeta

RETE4

21.30 The Bourne Legacy

CANALE5

21.20 Tu si que vales

ITALIA1

21.26 Animali fantastici: I crimini di Grindelwald

TV8

20.45 UEFA Nations League – Portogallo Vs Danimarca

20

21.10 Prey – La grande caccia

CIELO

21.20 Kickboxer – Il nuovo guerriero

27

21.14 Jane Eyre

34

21.15 Occhio malocchio prezzemolo e finocchio

ITALIA2

21.09 Halloween Ends

Redazione14 Novembre 2026