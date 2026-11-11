Tata Carolina, Carolina Benvenga protagonista della nuova serie di Rai Yoyo cast, trama e quando va in onda

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Tra le novità natalizie destinate ai più piccoli arriva Tata Carolina, la nuova serie di Rai Yoyo con protagonista Carolina Benvenga, uno dei volti più popolari del canale dedicato all’infanzia. Il progetto unisce recitazione, animazione e canzoni originali per raccontare in modo divertente le sfide quotidiane dei bambini e delle loro famiglie.

Pensata per coinvolgere sia i più piccoli sia i genitori, la serie punta a trasformare temi educativi e momenti di crescita in un racconto leggero e ricco di fantasia. Quando va in onda Tata Carolina? Di cosa parla la nuova serie con Carolina Benvenga? E chi sono i protagonisti che accompagneranno il pubblico in questa avventura?

Tata Carolina: quando va in onda la nuova serie di Rai Yoyo

Tata Carolina debutterà in prima visione assoluta il 12 dicembre su Rai Yoyo. La serie sarà composta da 10 episodi, trasmessi con un appuntamento quotidiano alle 20.45. Le puntate saranno disponibili contemporaneamente anche sulla piattaforma RaiPlay, permettendo alle famiglie di recuperare gli episodi in qualsiasi momento.

Con questa nuova produzione, Rai Yoyo amplia ulteriormente la propria offerta dedicata ai più piccoli, puntando su un personaggio già molto amato dal pubblico del canale.

Tata Carolina: la trama della serie con Carolina Benvenga

Al centro della storia troviamo la famiglia Pallotti, alle prese con il caos della vita quotidiana. Carlo, Sandra e i loro figli Daniel, Tea e Bibi cercano di gestire problemi, imprevisti e piccoli conflitti di ogni giorno. La situazione cambia quando alla loro porta arriva Tata Carolina, una tata speciale che nessuno aveva chiamato ma di cui tutti avevano bisogno.

Grazie al suo entusiasmo, alla sua determinazione e a un pizzico di magia, Tata Carolina aiuta la famiglia a ritrovare armonia e serenità. Al suo fianco c’è anche Arturo, un particolare “fantamico” che contribuisce a rendere ancora più sorprendente ogni avventura.

Cast, musica e avventure per tutta la famiglia

Uno degli elementi distintivi di Tata Carolina è la fusione tra live action, animazione e momenti musicali.

In ogni episodio i giovani protagonisti affrontano una nuova sfida legata alla crescita, all’amicizia o ai rapporti familiari. Tata Carolina interviene con consigli, canzoni e attività che aiutano i bambini a trovare una soluzione ai problemi incontrati.

La serie vede nel cast, oltre a Carolina Benvenga, anche Stefano Pesce, Aurora Peres, Jeffrey Uchechidubem Uwadiegwu, Domitilla Anna Rossi e Diana Tosoni.

Con un linguaggio semplice, tanta musica e un approccio educativo, la serie punta a diventare uno dei nuovi appuntamenti di riferimento per le famiglie durante il periodo natalizio, offrendo storie capaci di divertire i bambini e coinvolgere anche gli adulti.