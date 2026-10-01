Chi sono Carlo, Alba ed Evelina, i figli di Vittorio Sgarbi: età, studi, vita privata e il rapporto con il padre

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La vita privata di Vittorio Sgarbi è molto meno conosciuta rispetto alla sua presenza pubblica. Il critico d’arte, spesso al centro del dibattito culturale e politico, è padre di tre figli nati da tre donne diverse: Carlo, Alba ed Evelina. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi sono davvero i figli di Sgarbi? che età hanno? quali percorsi professionali hanno scelto? e che rapporto hanno costruito con un padre che ha sempre dichiarato di non voler essere padre?

Carlo Brenner: studi internazionali e una vita lontana dal cognome del padre Vittorio Sgarbi

Carlo è il primogenito, nato nel 1988 dalla relazione con la stilista Patrizia Brenner, scomparsa nel 2002. Il rapporto tra Carlo e Sgarbi è stato da sempre complesso: il figlio ha scelto di mantenere il cognome della madre e ha raccontato più volte di essere cresciuto senza una figura paterna presente, se non dal punto di vista economico.

Nonostante tutto, Carlo ha costruito un percorso brillante:

laurea in Filosofia alla Statale di Milano,

alla Statale di Milano, specializzazione in Relazioni Internazionali alla Luiss,

alla Luiss, esperienze come giornalista ,

, lavoro in Intesa Sanpaolo ,

, oggi vive a New York, dove prosegue la sua carriera.

Una vita autonoma, lontana dai riflettori e dal cognome Sgarbi, ma sempre rispettata dal padre per serietà e disciplina.

Evelina: appassionata d’arte e protagonista di un rapporto altalenante

Evelina è la secondogenita, nata da una relazione con una donna torinese. È stata la prima figlia riconosciuta da Sgarbi e, tra i tre, quella che gli somiglia di più: nei tratti, negli interessi e nel carattere.

Appassionata di arte, quadri e musei, Evelina ha spesso raccontato un rapporto altalenante con il padre: momenti di vicinanza, seguiti da lunghi silenzi. Di recente ha dichiarato di non riuscire più a mettersi in contatto con lui e di essere rimasta scossa nel vederlo in condizioni di salute peggiori del previsto.

È anche protagonista di una vicenda legale: ha chiesto un amministratore di sostegno per Sgarbi, scelta che ha generato tensioni familiari e acceso il dibattito pubblico.

Alba: laureata alla Bocconi e una vita riservata in Albania

La più giovane dei tre è Alba, nata da una relazione con una cantante lirica albanese. La sua storia è particolare: Sgarbi ha saputo della sua esistenza quando era già adolescente e l’ha riconosciuta solo al compimento della maggiore età, perché la madre all’epoca era sposata.

Alba ha scelto un percorso riservato e lontano dalla notorietà:

laurea alla Bocconi ,

, vita tranquilla in Albania con la madre,

con la madre, nessun interesse per la visibilità mediatica legata al cognome Sgarbi.

Di recente è intervenuta pubblicamente per commentare la richiesta della sorella Evelina, mostrando una posizione più prudente e distaccata.