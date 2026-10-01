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Torna La Mela di AISM a Foggia e in tutta la provincia di Foggia – 2, 3 e 4 ottobre 2026

Foggia, 30 settembre 2026 – Anche quest’anno, venerdì 2 – sabato 3 e domenica 4 Ottobre 2026, nelle piazze i volontari dell’AISM saranno presenti per vendere La Mela di AISM per la raccolta fondi.

Torna nelle 5.000 piazze italiane “La Mela di AISM”, l’evento nazionale di informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi promosso da AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

L’edizione 2026 ha un obiettivo chiaro: “costruire un futuro libero dalla sclerosi multipla e dalle patologie correlate”, e torna con 3 milioni di mele in oltre 5mila piazze italiane per sostenere la ricerca scientifica, i servizi e i diritti delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate, in occasione della Giornata del Dono.

Anche quest’anno, oltre alle postazioni storiche di Foggia città, c’è la possibilità di acquistare le mele in tutti i paesi della provincia di Foggia.

Cosa si riceve: la tradizionale borsa rossa di AISM, contenente un sacchetto da 1,8 kg di mele di tre varietà – Noared (rosse), Golden Delicious (gialle) oppure Granny Smith (verdi) – a fronte di una donazione minima di 12 euro.

Il ricavato sostiene la ricerca scientifica e i servizi dedicati alle persone con sclerosi multipla sul territorio.

“Ogni mela è un gesto concreto di speranza.”