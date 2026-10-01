Sabrina Colle, chi è la compagna di Vittorio Sgarbi: età, carriera e il legame che dura dal 1998

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La vita sentimentale di Vittorio Sgarbi è spesso avvolta da curiosità e domande, ma una figura è rimasta al suo fianco per oltre venticinque anni: Sabrina Colle, compagna, confidente e presenza costante nella vita del critico d’arte. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi è davvero Sabrina Colle? quanti anni ha? quale carriera ha costruito? e che tipo di rapporto la lega a Sgarbi da così tanto tempo?

Chi è Sabrina Colle: 52 anni, nata ad Avezzano e cresciuta tra Milano e Parigi

Sabrina Colle è nata ad Avezzano nel 1973 e oggi ha 52 anni. La sua storia professionale è ricca e sfaccettata: prima modella, poi attrice, infine figura centrale nel mondo dell’arte. Ha iniziato la carriera sulle passerelle di Milano e Parigi, posando per riviste prestigiose come Vogue. Parallelamente ha studiato recitazione ai celebri Cours Florent, portando in scena spettacoli teatrali e partecipando a produzioni cinematografiche e televisive.

Con il tempo, però, Sabrina ha scelto di lasciare la ribalta per dedicarsi a ciò che ama di più: l’arte. Oggi organizza mostre, eventi culturali e progetti espositivi, un ruolo che le permette di restare nel mondo artistico con una competenza riconosciuta e una sensibilità maturata negli anni.

Il rapporto con Vittorio Sgarbi: una storia lunga 30 anni e fuori dagli schemi

La relazione tra Sabrina Colle e Vittorio Sgarbi nasce nel 1998 e non si è mai interrotta. È un legame solido, ma lontano dai modelli tradizionali: la coppia si è definita più volte “aperta”, basata su libertà, rispetto e un affetto profondo che non ha bisogno di etichette.

Sabrina ha sempre descritto il loro rapporto come qualcosa di unico, dove l’aspetto fisico è marginale e centrale è invece la vicinanza emotiva. Per lei, Sgarbi è una presenza familiare, quasi un rapporto “madre‑figlio”, fatto di protezione e cura quotidiana.

Durante i momenti più difficili, come il ricovero di Sgarbi al Gemelli per depressione, Sabrina è stata una delle prime a mostrargli sostegno pubblico, ringraziandolo sui social per “l’indimenticabile viaggio” vissuto insieme. Una presenza costante, anche quando la loro relazione è stata messa in discussione da vicende familiari e giudiziarie.

La battaglia legale del 2025‑2026: accuse, ricorsi e la difesa di Sabrina

Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, la famiglia Sgarbi è stata travolta da una vicenda giudiziaria: la figlia Evelina ha chiesto al Tribunale civile di Roma la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, sostenendo che non fosse più lucido e che fosse “manipolato” e isolato, soprattutto da Sabrina Colle.

La reazione è stata durissima: Sgarbi ha respinto le accuse, Alba, l’altra figlia, ha difeso il padre e Sabrina. Sabrina Colle è stata al centro della polemica, ma ha mantenuto una posizione ferma, sostenendo che Sgarbi avesse bisogno di serenità, non di un tutore.

Il Tribunale ha poi respinto in gran parte la richiesta, stabilendo che Sgarbi è perfettamente in grado di gestire la propria vita e i beni ordinari, ordinando solo una perizia limitata agli atti patrimoniali più complessi.

Una vicenda che ha mostrato quanto Sabrina Colle sia una figura centrale nella vita del critico, non solo come compagna, ma come punto di riferimento nei momenti più delicati.