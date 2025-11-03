Ballando con le Stelle, intesa fortissima tra Barbara d’Urso e Pasquale: “È un incontro magico”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si è creato un legame speciale tra Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle e sono in molti a pensare che tra loro potrebbe essere scattata già la scintilla.

In varie occasioni si sono dedicati parole piene di stima e affetto. Lei durante un confessionale ha detto che vuole continuare ad alzare l’asticella nel programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno. A detta sua sia lei che il maestro di ballo vogliono fare qualcosa di spettacolare e per farlo serve una fortissima intesa.

Barbara d’Urso parla del suo rapporto con Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle: tra loro l’intesa è fortissima

Sul suo rapporto con Pasquale La Rocca l’amata conduttrice ha svelato: “Io e lui abbiamo un’intesa fortissima. Io non lo so che storia è, è un incontro magico di forza“. A commentare il loro rapporto anche Rossella Erra, a detta sua sono loro il vero spettacolo.

La Erra ha fatto sapere che Barbara d’Urso cucina la pasta per mangiarla insieme al suo maestro e lui compra il gelato per mangiarlo insieme a lei. Ha poi detto: “Camminano pensando di non essere visti mano nella mano. Barbara, lui ti dà gioia e ti porta gioia“.