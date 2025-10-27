Pasquale La Rocca difende Barbara d’Urso: “Fattp tutto con forza e coraggio, è stata meravigliosa”
Selvaggia Lucarelli dura con Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca la difende, cosa ha detto il maestro di ballo.
Durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle Barbara d’Urso ha ricevuto dure critiche da parte di Selvaggia Lucarelli, ci ha pensato però Pasquale La Rocca a prendere le sue difese.
Dopo l’esibizione la giurata ha detto alla nota conduttrice che non riusciva a stare dietro al suo maestro, l’ha vista in difficoltà. A detta sua non è stata all’altezza del ballo scelto dal suo maestro, non ha ballato affatto bene secondo il suo parere e crede che Pasquale La Rocca si sia spinto troppo oltre optando per una coreografia che non era adatta alle capacità di Barbara d’Urso.
Dopo la puntata il maestro di ballo ci ha tenuto a dire la sua sui social, ha ammesso che quella fatta a Ballando con le Stelle era un’esibizione ambiziosa preparata in una settimana molto intensa. Pensa che Barbara d’Urso abbia eseguito come sempre tutto con forza e coraggio e che sia stata meravigliosa.
Pasquale La Rocca non pensa di aver spinto verso la direzione sbagliata, ha poi aggiunto: “Credo di aver semplicemente fatto ciò che deve fare un insegnante ,provare a guardare oltre, cercare nuove direzioni, rischiare. E se ieri non tutto è arrivato perfettamente io voglio continuare a provarci“. Ha anche detto che la danza è una straordinaria forma comunicativa e per arrivare ed emozionare chi la guarda deve essere vissuta con tutta la sua creatività.