Pasquale La Rocca difende Barbara d’Urso: “Fattp tutto con forza e coraggio, è stata meravigliosa”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle Barbara d’Urso ha ricevuto dure critiche da parte di Selvaggia Lucarelli, ci ha pensato però Pasquale La Rocca a prendere le sue difese.

Dopo l’esibizione la giurata ha detto alla nota conduttrice che non riusciva a stare dietro al suo maestro, l’ha vista in difficoltà. A detta sua non è stata all’altezza del ballo scelto dal suo maestro, non ha ballato affatto bene secondo il suo parere e crede che Pasquale La Rocca si sia spinto troppo oltre optando per una coreografia che non era adatta alle capacità di Barbara d’Urso.

Selvaggia Lucarelli dura con Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle: Pasquale La Rocca la difende

Dopo la puntata il maestro di ballo ci ha tenuto a dire la sua sui social, ha ammesso che quella fatta a Ballando con le Stelle era un’esibizione ambiziosa preparata in una settimana molto intensa. Pensa che Barbara d’Urso abbia eseguito come sempre tutto con forza e coraggio e che sia stata meravigliosa.

Pasquale La Rocca non pensa di aver spinto verso la direzione sbagliata, ha poi aggiunto: “Credo di aver semplicemente fatto ciò che deve fare un insegnante ,provare a guardare oltre, cercare nuove direzioni, rischiare. E se ieri non tutto è arrivato perfettamente io voglio continuare a provarci“. Ha anche detto che la danza è una straordinaria forma comunicativa e per arrivare ed emozionare chi la guarda deve essere vissuta con tutta la sua creatività.