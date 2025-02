Uomini e Donne anticipazioni: Barbara De Santi lascia il programma, ha trovato l’amore!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nelle registrazioni di Uomini e Donne di lunedì 24 febbraio, Barbara De Santi ha ufficialmente lasciato il programma. Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, la dama si è fidanzata ufficialmente con Ruggero, decidendo di vivere la loro storia lontano dalle telecamere. Maria De Filippi a questo punto ha fatto accomodare Ruggero e Barbara al centro dello studio. Qui i due hanno raccontato che hanno fatto l’amore, diventando una coppia a tutti gli effetti. Da lì, c’è stata una vera e propria scelta con tanto di cascata di petali rossi. La loro relazione però è partita subito con una lite. Barbara è apparsa delusa dal comportamento del fidanzato. Ruggero infatti ha rivelato a tutti quanti dettagli intimi del loro rapporto. Inoltre ha ammesso che oltre ad aver vissuto momenti di intimità hanno passato delle cose importanti che li hanno spinti a lasciare Uomini e Donne insieme. La discussione è stata risolta dall’intervento provvidenziale di Gianni Sperti.

Ruggero ha stregato Barbara De Santi che lascia Uomini e Donne

Ruggero ha stregato completamente Barbara De Santi, la cui uscita rappresenta senza dubbio una grande perdita per Uomini e Donne. Come ricorderete il cavaliere aveva già partecipato al trono over nel 2020 per conoscere l’ex dama Carlotta. A distanza di cinque anni, l’uomo ha scelto di mettersi in gioco. Questa volta ha deciso di corteggiare Barbara De Santi ed ha avuto esito positivo. La dama ha perso letteralmente la testa per l’uomo, tanto che il loro legame si è intensificato sempre di più. Anche Barbara aveva lasciato il trono over. Una delle sue prime relazioni all’interno del programma era avvenuta con Davide Maggio, che aveva deciso di conoscere meglio. Tuttavia nella vita reale i due non avevano trovato un equilibrio.