Veronicabuono
Giornalista, Conduttrice e Responsabile della comunicazione per enti e organizzazioni. Appassionata di Sport e sempre attiva nelle politiche sociali
La storia di Monica, la giovane autista di Autobus della provincia di Foggia
09 maggio 2024 17:54
La Navitremiti per il servizio di collegamento dal porto di Trieste alla portaerei USS Gerald R. Ford
18 settembre 2023 11:08
A Peschici la XIV edizione di "Peschi Jazz" incanta il numeroso pubblico con James Senese e Enzo Gragnaniello
05 settembre 2023 11:05
A Peschici la terza edizione della "Notte Bianca" registra numeri da capogiro
27 agosto 2023 17:40
Il tour delle grotte marine, un viaggio alla scoperta della incantevole costa garganica.
13 agosto 2023 10:01
Grande successo per la Festa Patronale di Peschici. Piazza Pertini gremita per il concerto di Anna Tatangelo
22 luglio 2023 18:47
Grande successo per la Notte Bianca a Peschici, le interviste
16 luglio 2023 12:28
Pasquale Biscotti (PLI) entra nel consiglio provinciale di Foggia
28 giugno 2023 21:03
Grande Folla a Peschici per “Road to Battiti” con Matteo Paolillo di Mare Fuori
06 giugno 2023 22:57
Grande successo per la Festa Patronale di Apricena, finale con Roy Paci. L'intervista
06 giugno 2023 22:25
Apricena si prepara ai festeggiamenti per la sua Patrona Maria S.S. Incoronata. Ecco gli eventi
28 aprile 2023 23:03
Bagno di folla a Lesina per gli Arteteca, il duo comico di Made in Sud, l'intervista
18 agosto 2022 18:07
Lesina: la città si prepara a celebrare San Rocco, ecco il programma
13 agosto 2022 17:02
Carnevale di Apricena: il 5 ed il 6 agosto sfilate con Carri Allegorici e DJ Albertino
02 agosto 2022 17:10
L'intervista a Stefano Maniscalco, due volte campione del mondo di karate
29 giugno 2022 14:44
Altobelli e Schillaci ospiti del "Gala dello sport" del prossimo 23 Luglio ad Apricena
23 giugno 2022 23:27
“Vite Parallele” il nuovo singolo di Damiano Ruggiero tratto dal suo album “Invincibile”, la video intervista
07 aprile 2022 13:31
Apricena: approvato importante provvedimento che regola la gestione tecnica delle porzioni di terreni
06 aprile 2022 11:45
Incontro organizzativo per il Mondiale di Orienteering che si terrà sul Gargano in estate, presente anche una rappresentanza del comune di Apricena
22 marzo 2022 14:41
Apricena presenta "Rossetto e Cioccolato" un omaggio alla bellezza femminile attraverso la storia del rossetto ed il piacere del cioccolato
19 marzo 2022 11:47
Chicco Evani a Torremaggiore per inaugurare la nuova sede del Milan club “Franco Baresi”, le interviste
12 febbraio 2022 10:23
Gianni Alemanno già sindaco di Roma al meeting di ASI a Montesilvano intervistato da Veronica Buono
27 ottobre 2021 10:58
Intervista a Zeman, ospite prestigioso dello stadio Madrepietra di Apricena
07 ottobre 2021 23:59
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