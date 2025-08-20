[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Annuncio disinfestazione notturna di Ase Manfredonia

L’A.S.E. di Manfredonia e il Comune di Manfredonia – Assessorato alla Sostenibilità, Qualità della Vita e Comunità Energetiche informano la cittadinanza che sarà effettuata la DISINFESTAZIONE NOTTURNA per sabato 23 Agosto dalle ore 00:01 alle ore 06:00 presso l’area definita “Case Sparse” contro mosche, zanzare e insetti vari.

Per la buona riuscita dell’intervento e per garantire la sicurezza di tutti, invitiamo la cittadinanza a collaborare seguendo alcune semplici ma fondamentali precauzioni:

•⁠ ⁠Tenere chiuse finestre e balconi durante le ore dell’intervento;

•⁠ ⁠Coprire con teli protettivi arnie, voliere, gabbie e contenitori di cibo per animali;

•⁠ ⁠Ritirare indumenti stesi e alimenti posti all’esterno delle abitazioni.

Per ulteriori informazioni:

www.asemanfredonia.it

www.comune.manfredonia.fg.it

Numero verde ASE 800.724590 (lun–ven 09:00 – 18:00 | sab 09:00–13:00)

Comune di Manfredonia