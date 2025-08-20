[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Grande attesa a Torremaggiore: Eugenio Bennato protagonista della decima Eco Festa Contadina!

La magia della musica e la forza delle tradizioni si incontrano a Torremaggiore per la decima edizione dell’Eco Festa Contadina – “dove la terra canta e la tradizione vive” – in programma sabato 30 agosto 2025, a partire dalle ore 19:00, presso Piazzale Palma Piacquaddio (Pineta Comunale).

Ospite d’eccezione della serata sarà Eugenio Bennato con il suo spettacolo “Musica del mondo 2025”: un viaggio sonoro che porta sul palco la potenza, la bellezza e l’impegno della sua musica d’autore contemporanea.

Non mancheranno le emozioni regalate dagli artisti locali, tra cui i Cantori Paesani, Nazario Tartaglione, Andrea Maiorano e i Cantori di Carpino, che daranno voce alla forza del canto contadino e alle sonorità uniche del Gargano.

L’Eco Festa Contadina è più di un evento: è un omaggio alle nostre radici, un’occasione per riscoprire il legame con la terra, valorizzare l’agricoltura locale e custodire la memoria delle tradizioni rurali. Durante la serata, sarà possibile degustare piatti tipici contadini e partecipare alla storica gara del pancotto, simbolo della nostra cultura culinaria.

L’ingresso è libero. L’iniziativa è promossa con il patrocinio e il contributo del Comune di Torremaggiore – Assessorato all’Agricoltura e organizzata dalla Confraternita Misericordie di Torremaggiore odv, con il supporto di numerose associazioni ed enti del territorio.

📅 Segna la data: 30 agosto 2025

🎶 Musica, tradizione, sapori e cultura ti aspettano!

Non mancare alla Eco Festa Contadina 2025… sarà un’edizione indimenticabile!