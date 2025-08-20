Oroscopo di Paolo Fox del 21 agosto: Toro in crisi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 21 agosto, i nativi del Toro stanno affrontando difficoltà economiche a causa di spese impreviste. I Gemelli sono invece in una fase molto positiva per fare progetti importanti con il partner o per incontrare persone che potrebbero cambiare le loro vite. Infine, i nati sotto il segno del Cancro dovrebbero fare attenzione alle discussioni.

Oroscopo di giovedì 21 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – La Luna ti è amica e presto lo sarà anche Venere, portando una ventata di novità nella tua vita emotiva. Sentimenti in crescita e nuove emozioni ti aspettano dietro l’angolo.

Toro – A causa di Mercurio in opposizione, il tuo bilancio non è facile da gestire. Questo transito ha causato spese extra, spostamenti o anche cambi di ruolo che stanno pesando sulle tue finanze.

Gemelli – Se tu e il tuo partner state pensando di allargare la famiglia, questo è il momento perfetto. Ti aspettano anche incontri significativi ed eventi che potrebbero cambiarti la vita.

Cancro – Occhio alle provocazioni! Potrebbero accendersi polemiche e dispute per un nonnulla. Non preoccuparti, il successo sarà comunque dalla tua parte.

Paolo Fox e l’oroscopo del 21 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Se hai una relazione stabile, questo è il momento giusto per fare un passo importante. Le stelle ti supportano. Inoltre, preparati a una serata ricca di energia e novità.

Vergine – È tempo di fare chiarezza. Se hai avuto problemi in amore o in famiglia, non rimandare più la conversazione. La buona notizia è che i nuovi progetti sono favoriti.

Bilancia – Stai ritrovando un equilibrio prezioso. È il momento ideale per riconnetterti con le persone a te care, superando le difficoltà passate. Prenditi il tuo tempo e recupera le energie, perché lo stress accumulato a causa di Marte ha pesato abbastanza.

Scorpione – Stai attraversando un periodo di nervosismo e, per questo, è saggio stare alla larga da discussioni e problemi. Tra oggi e domani, evita qualsiasi cosa ti possa infastidire.

Previsioni astrologiche per la giornata di giovedì 21 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se sei innamorato, è il momento giusto per organizzare un evento speciale con il tuo partner. Se invece sei single, preparati a cogliere al volo nuove e inaspettate opportunità. Il tuo oroscopo è pieno di novità positive.

Capricorno – L’opposizione della Luna è terminata, e ora puoi tirare un sospiro di sollievo. Ti senti di nuovo in forze e pronto a rimetterti in gioco con una ritrovata vitalità.

Acquario – La Luna contraria ti rende un po’ polemico, ma proprio questo stato d’animo ti permetterà di rimettere mano a un progetto importante, riscrivendolo a modo tuo. L’oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di mantenere la calma, specialmente in serata.

Pesci – Stai per affrontare un fine settimana che potrebbe riportare a galla qualche incertezza. Per questo, è il momento giusto per fare chiarezza su ciò che ti preoccupa, così da non farti cogliere impreparato.